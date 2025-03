HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SAP von 242 auf 299 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In der Software-Branche sei das Unternehmen ein sicherer Hafen, schrieb Analyst Nay Soe Naing in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Der Übergang der Kunden zu Cloud-basierten Angeboten beschleunige sich. Darüber hinaus zeichne sich ab, dass SAP innerhalb des Segments Cloud immer mehr Werte hebe./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2025 / 17:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0007164600