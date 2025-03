NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Stellantis nach einer Roadshow mit dem Management des Autobauers von 17 auf 16 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Dieses sei eindeutig bestrebt, die Profitabilität auf dem nordamerikanischen Markt zu verbessern, schrieb Analyst Jose Asumendi in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Lagerbestände seien reduziert worden und über die Preise werde das Unternehmen in bestimmten Segmenten konkurrenzfähiger./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2025 / 00:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2025 / 00:12 / GMT

NL00150001Q9