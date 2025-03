Nach den neusten Zollankündigungen durch Trump drohen neue Handelskonflikte: Die USA verhängt Zölle auf Kanada, Mexiko und China, was zu Gegenmaßnahmen führt. Tesla kämpft mit globalen Lieferkettenproblemen und stark sinkenden Verkäufen in Europa, insbesondere in Deutschland. Nvidia und andere Tech-Werte stehen wegen Handelsrisiken und China-Sanktionen unter Druck. Auch geopolitisch spitzt sich die Lage zu: Trump stoppt Ukraine-Hilfen und fordert Friedensverhandlungen mit Russland. Alle Informationen ...

