Die neuen Einfuhrzölle der USA auf Waren aus China, Mexiko und Kanada treten am Dienstag in Kraft. Die betroffenen Länder reagieren mit Gegenmaßnahmen.Die Maßnahme umfasst Zölle von 25 Prozent auf Importe aus den beiden Nachbarländern sowie eine Verdopplung der Zölle auf chinesische Waren auf 20 Prozent. Damit eskaliert US-Präsident Donald Trump die Handelskonflikte mit den drei wichtigsten Handelspartnern der Vereinigten Staaten. Die zusätzlichen Zölle auf chinesische Waren verschärfen die bereits bestehenden Handelsbeschränkungen. Bereits am 4. Februar hatte Trump einen zusätzlichen Zoll von 10 Prozent verhängt. In der Summe erhebt die US-Regierung nun 20 Prozent auf zahlreiche …