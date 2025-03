Berlin (ots) -Mit dem Frühjahr beginnt für viele Motorradfahrer die langersehnte Saison. 2025 bringt einige Änderungen mit sich wie neue Umweltauflagen, geänderte Reifenfreigaben und steigende Kraftstoffkosten. Beim Versicherungsschutz gibt es Möglichkeiten, sich optimal abzusichern und gleichzeitig zu sparen. Die Verti Versicherung AG erklärt, worauf Motorradfahrer in diesem Jahr besonders achten sollten.Wichtige Neuerungen für Motorradfahrer 2025Ab 2025 müssen neu zugelassene Motorräder strengere Anforderungen erfüllen. Die neue Euro 5+-Norm bringt keine strengeren Grenzwerte mit sich, jedoch müssen Abgaswerte und Geräuschemissionen künftig in detaillierteren Prüfverfahren getestet werden. "Hersteller müssen nachweisen, dass ihre Motorräder über längere Zeiträume hinweg die vorgeschriebenen Umweltstandards einhalten. Dies bedeutet für Käufer eine verbesserte Transparenz hinsichtlich der tatsächlichen Emissionswerte ihrer Maschine", erklärt Alexander Held, Kfz- und Versicherungsexperte der Verti Versicherung AG.Zudem wird das Onboard-Diagnosesystem (OBD II) zur Pflicht. "Dieses System überwacht kontinuierlich alle abgasrelevanten Bauteile und speichert Fehler automatisch ab. So kann bei Wartungen oder Prüfungen schnell festgestellt werden, ob Teile defekt sind oder nicht ordnungsgemäß funktionieren", sagt Held. Langfristig sorge dies für eine bessere Wartung der Fahrzeuge und könne helfen, hohe Reparaturkosten zu vermeiden.Allgemeine Freigabe für Motorradreifen entfälltEine wichtige Änderung betrifft auch Motorradreifen: Bisher konnte man alternative Reifen verwenden, wenn der Hersteller sie freigegeben hatte. Diese allgemeine Freigabe entfällt nun. "Wer andere als die ursprünglich zugelassenen Reifen nutzen möchte, muss eine Einzelabnahme bei einer Prüforganisation wie TÜV oder Dekra durchführen lassen", berichtet der Kfz-Experte.Auch finanziell müssen sich Motorradfahrer auf Änderungen einstellen: Die Erhöhung der CO2-Steuer von 45 auf 55 Euro pro Tonne macht das Tanken tendenziell teurer - nicht nur für Motorradfahrer.Vor der ersten Ausfahrt: Sicherheit geht vorAuch wenn 2025 viel Neues bringt, einige Aspekte bleiben in jeder Motorradsaison die gleichen. Dazu zählen die besonderen Sicherheitsvorkehrungen für Motorradfahrer: "Zu Beginn der Saison sollte das Motorrad auf Herz und Nieren geprüft werden - ein Blick auf Reifen, Bremsen und Beleuchtung ist ebenso wichtig wie die Kontrolle der Schutzkleidung. Ein intakter Helm kann im Ernstfall Leben retten", betont Held.Auch die Versicherung einmal jährlich zu checken, ist eine gute Idee: Neben der gesetzlichen Haftpflichtversicherung empfiehlt sich in der Regel mindestens eine Teilkaskoversicherung, um sich gegen Diebstahl, Wildunfälle oder Wetterschäden abzusichern. "Eine Vollkaskoversicherung lohnt sich vor allem für hochwertige oder neue Maschinen", erklärt Held. Ein Kfz-Schutzbrief könne zudem helfen, im Pannenfall schnell wieder mobil zu sein.Sparen bei der Motorradversicherung: Diese Optionen gibt esMotorradfahrer können durch geschickte Wahl des Tarifs bares Geld sparen. "Ein Saisonkennzeichen lohnt sich für alle, die ihr Motorrad nicht ganzjährig nutzen - dabei sollte die Laufzeit jedoch mindestens sechs Monate betragen, um die Verbesserung der Schadenfreiheitsklasse bei Unfallfreiheit zu gewährleisten", erklärt der Versicherungsexperte.Eine weitere Sparmöglichkeit biete die Anmeldung des Motorrads als Zweitfahrzeug. "Wer bereits ein Auto oder ein anderes Fahrzeug mit einer guten Schadenfreiheitsklasse versichert hat, kann diese auch für sein Motorrad nutzen", sagt Held. Interessant für viele Fahrer sei auch der "Nix-Passiert-Tarif" der Verti Versicherung AG: "Pro Jahr können Versicherte, die diesen Tarif gewählt haben, einen Schaden bei uns melden, ohne dass sie dafür herabgestuft werden und einen Teil ihres Rabatts verlieren. In diesem Fall passiert halt nichts - wir behandeln diesen Unfall, als hätte es gar keinen Schaden gegeben", berichtet Held.Zusätzliche Rabatte gewährt Verti für Motorräder mit Diebstahlsicherung, ABS oder nach einem absolvierten Sicherheitstraining. Mit der Verti Motorrad-Teilkasko in der Premium-Absicherung sind außerdem Schäden an Schutzhelm und Montur von Fahrer und Beifahrer mitversichert. Detaillierte Informationen zur Motorradversicherung der Verti Versicherung AG gibt es unter www.verti.de/motorradversicherung.Pressekontakt:Verti Versicherung AGSonja SchmittPressesprecherinTelefon: +49 3328 424 -3998E-Mail: presse@verti.deRheinstraße 7A14513 Berlin/TeltowOriginal-Content von: Verti Versicherung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43258/5983027