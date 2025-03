Wallisellen (ots) -Die Allianz Suisse hat erneut die Auszeichnung "Great Place to Work" erhalten. Das international anerkannte Qualitätssiegel bescheinigt der Allianz Suisse eine überdurchschnittlich gute Arbeitsplatzkultur, die von Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness, Teamgeist und Stolz geprägt ist.Die Allianz Suisse ist vom internationalen Beratungs- und Forschungsinstitut "Great Place to Work" zum zweiten Mal in Folge als ausgezeichnete Arbeitgeberin zertifiziert worden. Basis der Zertifizierung ist eine anonyme Umfrage, die im Januar 2025 unter den Mitarbeitenden der Allianz Suisse durchgeführt wurde. Die Fragen für die Zertifizierung basieren auf den fünf verschiedenen Dimensionen einer aktiv gelebten, vertrauensbasierten Arbeitsplatzkultur: Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness, Teamgeist und Stolz. Laura Gersch, CEO der Allianz Suisse, zum Ergebnis der Umfrage: "Ich bin stolz auf unser Team, das mit viel Engagement und Leidenschaft unsere Ziele in Einklang mit unserem Purpose verfolgt: We secure your future."Basierend auf der Zertifizierung 2024 erhielt die Allianz Suisse zudem die Auszeichnung "Best Workplaces Schweiz". Diese Auszeichnung steht für besondere Leistungen bei der Entwicklung vertrauensvoller Arbeitsbeziehungen und der Gestaltung attraktiver und förderlicher Arbeitsbedingungen. Die Allianz Suisse hat dabei den Platz 9 in der Kategorie: Organisationen mit mehr als 250 Mitarbeitenden erreicht. Dieses herausragende Ergebnis bestätigt, dass die Allianz Suisse eine attraktive Arbeitgeberin in der Schweiz ist, die sich aktiv für ihre Mitarbeitenden einsetzt und ihnen Vertrauen, Respekt und Wertschätzung entgegenbringt. Ob die Allianz Suisse auch in diesem Jahr wieder als "Best Workplaces Schweiz" anerkannt wird, wird erst später im Jahr kommuniziert.Die Auszeichnung "Great Place to Work" steht für besondere Leistungen bei der Entwicklung vertrauensvoller Arbeitsbeziehungen und der Gestaltung attraktiver und förderlicher Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden. In der Allianz Suisse wird grossen Wert daraufgelegt, den Mitarbeitenden ein Arbeitsumfeld zu bieten, das von Vertrauen, Respekt und Wertschätzung geprägt ist.Zustimmung von 79 Prozent - ein starker WertWie die Auswertung der anonymen Umfrage zeigt, finden 79 Prozent aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass die Allianz Suisse ein "Great Place to Work" ist. Mit 79 Prozent liegt die Allianz Suisse nur knapp unter dem Benchmark von 85 Prozent, den Schweizer Unternehmen erreichen müssen, um als "Best Workplaces" (Kategorie: Large, ab 250 Mitarbeitenden) nominiert zu werden.Das international tätige Beratungs- und Forschungsinstitut "Great Place to Work" erhebt und analysiert seit über 30 Jahren Daten, um die Arbeitsplatzkultur von Organisationen zu messen. Weltweit arbeitet das Institut jährlich mit über 10'000 Unternehmen zusammen und befragt rund zehn Millionen Mitarbeitende in 60 Ländern.Pressekontakt:Allianz SuisseNadine Schumann, Mediensprecherinpress@allianz.ch, nadine.schumann@allianz.ch, Tel. 058 358 84 14Original-Content von: Allianz Suisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100008591/100929318