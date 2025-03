Bielefeld (ots) -Die Bielefelder OXSEED logistics GmbH prägt als Gründungsmitglied der ZUGFeRD Community die Entwicklung des ZUGFeRD-Formats seit 2014 maßgeblich mit und zählt zu den führenden Anbietern für E-Rechnungslösungen in Deutschland. Nach dem erfolgreichen Start des Empfangsportals portinvoice.com im Oktober 2024 präsentiert OXSEED nun mit obwyse Intro seine im Kontext der E-Rechnungspflicht neu entwickelte Komplettlösung für KMU und Selbstständige. Als Weiterentwicklung der im Jahr 2021 eingeführten reinen Archivlösung obwyse Professional bietet obwyse Intro eine umfassende und flexible Einstiegslösung für die digitale Geschäftsverwaltung. Als White-Label-Version wird obwyse Intro zukünftig zudem unter dem Produktnamen ZFC Invoiceportal von der ZUGFeRD Community angeboten.Mit Inkrafttreten der E-Rechnungspflicht für B2B-Umsätze müssen Unternehmen in Deutschland seit dem 1. Januar 2025 elektronische Rechnungen der europäischen Norm EN 16931 empfangen und verarbeiten können. Spätestens ab 2028, mit Auslaufen der dreijährigen Übergangsfrist, wird zudem die Erstellung und der Versand von E-Rechnungen obligatorisch. Gerade kleine und mittlere Unternehmen, die bislang ohne digitale Geschäftsprozesse auskamen, stehen dadurch vor großen betrieblichen Herausforderungen. Der Bielefelder Softwareentwickler OXSEED logistics GmbH reagiert auf diesen Bedarf mit obwyse Intro - einer kostengünstigen und praxisnahen Komplettlösung für den elektronischen Rechnungsaustausch, die speziell auf die Bedürfnisse dieser Zielgruppe zugeschnitten ist.obwyse Intro unterstützt die E-Rechnungsstandards ZUGFeRD und XRechnung vollumfänglich und deckt alle wesentlichen Funktionen für den elektronischen Rechnungsaustausch ab: Empfangen, Validieren, Visualisieren, Verwalten, rechtssicheres Archivieren sowie das Erstellen und Versenden von E-Rechnungen. Eine integrierte Partnerverwaltung erleichtert die Organisation von Geschäftspartnern wie Kunden, Lieferanten oder Mitgliedern.Zudem enthält die Anwendung eine übersichtliche Finanzverwaltung mit Einnahmen- und Ausgabenjournal. Ergänzend dazu bietet obwyse Intro Zusatzfunktionen wie eine FIBU-Unterstützung mit automatischer Vorkontierung für den Steuerberater oder ein integriertes Mahnwesen. Die geprüfte Schnittstelle zur DATEV-Cloud ermöglicht eine nahtlose digitale Belegübertragung an die Steuerkanzlei."Mit obwyse Intro bieten wir insbesondere KMU mit vielen B2B-Beziehungen, wie Handwerksbetrieben, Dienstleistern oder Freelancern, eine unkomplizierte und kostengünstige Lösung für die Umstellung auf die E-Rechnung. Dank der Multi-Tenant-Architektur entfällt eine aufwändige In-House-Implementierung - Anwender können sich direkt nach dem Kauf einfach einloggen und sofort alle Funktionen nutzen. Zudem gewährleistet die Lösung höchste Compliance-Standards durch GoBD-konforme Archivierung und eine revisionssichere Dokumentation aller Prozesse", erklärt Annelen Brodner, Marketing-Managerin bei OXSEED. "Herstellern von ERP- und Branchen-Systemen bieten wir darüber hinaus unsere leistungsfähige REST-API an, um Validierung, Archivierung und Erstellung von E-Rechnungen nahtlos in ihre Anwendungen zu integrieren."obwyse Intro ist in zwei Produktvarianten verfügbar: Die Standard Edition für 15 EUR pro Monat zzgl. MwSt. umfasst alle Basisfunktionen für den Empfang und Versand von E-Rechnungen, ein GoBD-konformes Archiv, Partner- und Zahlungsverwaltung sowie ein erweiterbares Nutzerkontingent von bis zu 5 Personen. Die Business Edition zum Preis von 25 EUR pro Monat zzgl. MwSt. bietet zusätzlich Funktionen wie Vorkontierung, Mahnwesen, individuellen SMTP-Server, DATEV-Export und eine erweiterte Nutzerkapazität von bis zu 10 Personen. Eine direkte Anbindung per DATEV Buchungsdatenservice an DATEV Unternehmen Online sowie die Nutzung der obwyse API mit Endpunkten für die Validierung, Extraktion, Visualisierung und Archivierung von E-Rechnungen sind als Erweiterungslizenzen für die Business Edition verfügbar. Alle Produktvarianten sind im Jahresabonnement erhältlich.Für mittlere und große Unternehmen mit komplexeren Anforderungen oder mehr als 10 Anwendern bietet OXSEED mit obwyse Enterprise eine leistungsfähige Online-Plattform, die sich flexibel an die individuellen Anforderungen bestehender Geschäfts- und Rechnungsprozesse anpassen lässt.Weitere Informationen zu obwyse Intro finden Sie unter https://www.obwyse.com/produkte/Ansprechpartner bei OXSEED logistics GmbH:Annelen BrodnerTel. (0521) 977 933-230E-Mail a.brodner@obwyse.comAnnika TiedemannTel. (0521) 977 933-164E-Mail a.tiedemann@obwyse.comOriginal-Content von: OXSEED logistics GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65452/5983033