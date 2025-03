Breaking News: Bitcoin - Die Entwicklungen der letzten 24 Stunden

Nach dem vielversprechenden Sonntagabend mussten Investoren am gestrigen Montagabend einen herben Rückschlag verkraften. Nach dem blitzartigen Anstieg der meisten Assets um 10 bis 60 Prozent rutschen fast alle Währungen gestern wieder auf das Niveau vor dem Pump. Damit wurde die CME Gap sehr schnell geschlossen, viele erhofften sich eine Trendwende und weitere Anstiege.

Bitcoin mit dem Ausschlag am 3. März, Quelle: Coinmarketcap

Makrofaktoren bringen Unruhe

Die allgemeine Marktlage bleibt angespannt, da der US ISM Manufacturing PMI von 50,9 auf 50,3 gesunken ist und die GDPNow-Prognose für das erste Quartal auf -2,8 Prozent herabgesetzt wurde. Schlechte Wirtschaftsdaten belasten nicht nur die Aktienmärkte, auch die Kryptomärkte mussten über eine Billion US-Dollar an Abflüssen verkraften.

Die politischen Entwicklungen in den USA tragen in der sowieso angespannten Lage ihren Teil dazu bei. Präsident Donald Trump setzt neue Agrarzölle um, die ab dem 2. April greifen. Bereits morgen treten zudem 25-Prozent-Zölle auf Waren aus Kanada und Mexiko in Kraft.

Für Krypto-Investoren gibt es jedoch positive Nachrichten: Die SEC hat ihre Anklagen gegen Kraken und Yuga Labs fallen gelassen und ihr spezielles Krypto-Team mit 14 Mitgliedern offiziell gebildet. Außerdem könnte der US-Senat diese Woche eine Anti-DeFi- und Krypto-Regel kippen.

Altcoins rasseln nach unten

Ethereum steht unter Druck, nachdem die Blockchain in den letzten 24 Stunden Netto-Abflüsse von 7,4 Millionen US-Dollar verzeichnet hat, steht der Kurs an der Kippe, die 2.000 US-Dollar Marke zu verlieren. Währenddessen zeigt SUI mit 5,4 Millionen US-Dollar an Nettokapitalzuflüssen eine gegenteilige Entwicklung und hat in nur einem Tag eine Million neue Accounts hinzugewonnen.

Die Altcoin-Märkte bleiben insgesamt schwach. Die Gesamtmarktkapitalisierung ist um 37 Milliarden US-Dollar gesunken. Besonders betroffen sind Meme-Coins mit einem Rückgang von 1,5 Prozent. Auch große Coins wie Cardano, XRP und Solana mussten Verluste von 3,3 bis 3,75 Prozent hinnehmen. KI-Token erlebten mit einem Minus von 14 Prozent einen massiven Einbruch. Unter den größten Verlierern befinden sich Broccoli (-28 %), Kaito (-24 %) und AI16Z (-24 %). Lediglich der DeFi-Sektor kann mit einem Anstieg von 1,14 Prozent zulegen. Hier sind besonders DAI, Layer und Pendle gefragt. Einzig BTSE aus den Top 300 Kryptos verzeichnet mit einem Plus von 17 Prozent grüne Zahlen.

Weiter im Zufluss zeigt sich das Projekt BTC Bull, welches kontinuierlich Zuflüsse von 50.000 US-Dollar pro Tag verzeichnet.

BTC Bull Token mit starkem Presale - Über 3,1 Millionen US-Dollar eingesammelt

Innerhalb weniger Tage wurden im Presale über 3,1 Millionen US-Dollar eingesammelt. Das Besondere an diesem Coin: Er ist direkt an die Kursentwicklung von Bitcoin gekoppelt und belohnt Investoren mit Bitcoin-Airdrops, sobald feste Preisziele erreicht werden. Das erste Ziel liegt bei 150.000 US-Dollar, danach folgen weitere Meilensteine in 50.000 US-Dollar-Schritten.

Neben den Airdrop-Belohnungen setzt BTC Bull Token auf eine deflationäre Mechanik. Bei jedem 25k Meilenstein werden Token verbrannt, um das Angebot zu verknappen. Analysten sehen darin großes Potenzial, insbesondere wenn Bitcoin seinen langfristigen Aufwärtstrend fortsetzt. Da nur noch wenige Stunden im aktuellen Presale-Fenster verbleiben, könnte jetzt der letzte günstige Einstiegszeitpunkt sein, ehe der Preis erneut ansteigt.

Hier BTC Bull Token kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.