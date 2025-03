Der DAX steht am Dienstag überraschend massiv unter Druck, nachdem der deutsche Leitindex noch am Montag neue Rekordhochs erreicht hat. Das sorgt jetzt für den Ausverkauf. Außerdem im Fokus der Börse: die Aktien von Fresenius Medical Care und Volkswagen. Nach der Vortagesrally des DAX ist am deutschen Aktienmarkt am Dienstag ein Stück weit Ernüchterung eingekehrt. Der sich weiter zuspitzenden Zollstreit der USA mit China, Mexiko und Kanada belastet ...

