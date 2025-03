Das Wertpapier von Borussia Dortmund verzeichnet eine Wertsteigerung von 2,5 Prozent, bleibt jedoch unter dem Jahreshöchststand, während Analysten Potenzial sehen.

Die Aktie von Borussia Dortmund verzeichnete am Montagnachmittag einen erfreulichen Aufschwung im XETRA-Handel. Mit einem Plus von 2,5 Prozent auf 3,32 EUR konnte das Wertpapier zum ersten Mal seit einigen Tagen wieder deutlich zulegen. Diese Entwicklung steht im Kontrast zum vorherigen Handelstag, als die BVB-Aktie noch Verluste hinnehmen musste und um 0,5 Prozent auf 3,25 EUR gefallen war. Der aktuelle Kurs liegt allerdings noch weit vom 52-Wochen-Hoch entfernt, das am 9. Mai 2024 bei 4,36 EUR markiert wurde - ein Niveau, das etwa 34 Prozent über dem gegenwärtigen Kurswert liegt. Bemerkenswert ist auch die Distanz zum 52-Wochen-Tief von 2,78 EUR vom 15. Januar 2025, von dem sich die Aktie mittlerweile um etwa 15 Prozent erholt hat. Für das laufende Geschäftsjahr prognostizieren Experten eine Dividendenausschüttung von 0,070 EUR je Aktie, was eine Steigerung gegenüber den 0,060 EUR des Vorjahres darstellt. Die Analysten bleiben weiterhin optimistisch und geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,00 EUR aus - ein Wert, der deutliches Wachstumspotenzial signalisiert.

Sportliche Entwicklung beeinflusst Geschäftszahlen

Die finanzielle Performance des Fußballvereins steht in engem Zusammenhang mit den sportlichen Leistungen. In der jüngsten Quartalsberichterstattung vom 10. Februar 2025 musste Borussia Dortmund einen Umsatzrückgang von 11,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal verbuchen. Der Umsatz belief sich auf 137,19 Millionen Euro gegenüber 154,25 Millionen Euro im Vorjahresvergleichszeitraum. Der Gewinn pro Aktie lag bei 0,06 EUR und blieb damit deutlich hinter dem Vorjahreswert von 0,17 EUR zurück. Ein Lichtblick könnte die aktuelle sportliche Entwicklung unter dem neuen Trainer Niko Kovac sein, der das Team vor etwa einem Monat übernommen hat. Die Mannschaft konnte zuletzt zwei Bundesliga-Spiele gewinnen und steht im Achtelfinale der Champions League. Für das Geschäftsjahr 2025 rechnen Finanzexperten mit einem Gewinn von 0,212 EUR je Aktie. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 15. Mai 2025 veröffentlicht und könnten weiteren Aufschluss über die wirtschaftliche Entwicklung des Vereins geben.

