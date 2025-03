US-Präsident Donald Trump setzt die angedrohten Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Waren aus Mexiko und Kanada zum heutigen Dienstag in Kraft. Zudem sollen die Zölle auf Waren aus China auf 20 Prozent verdoppelt werden. Das trifft viele Branchen hart - vor allem die Autoindustrie. Der neue US-Präsident baut seine Wirtschaftspolitik im Wesentlichen auf Zöllen auf: Kaum im Amt hatte Trump im Januar Zölle in Höhe von zehn Prozent auf Waren aus China sowie ...

