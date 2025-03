Rimini, Italy, 4. März 2025 (ots/PRNewswire) -- Vom 5. bis zum 7. März finden auf dem Messegelände von Rimini mehr als 100 vom TSC definierte Veranstaltungen statt, an denen Experten und Referenten aus Wissenschaft und Forschung, Unternehmen, Verbänden und Institutionen teilnehmen;- Zu den wichtigsten Themen gehören: Kontrolle der Energiekosten, neue Möglichkeiten, innovative Instrumente zur Finanzierung der EnergiewendeKEY-The Energy Transition Expo, die Referenzveranstaltung der IEG-Italian Exhibition Group zum Thema Energiewende und -effizienz in Europa, Afrika und dem Mittelmeerraum, wird vom 5. bis 7. März im Rimini Expo Centre, Italien, mit einem vollen Programm internationaler Veranstaltungen zurückkehren."Über 100 Veranstaltungen, Treffen und Konferenzen, die vom TSC der Veranstaltung unter dem Vorsitz von Professor Gianni Silvestrini festgelegt wurden, sind auf der KEY geplant", kündigt IEG CEO Corrado Peraboni an. "Die Veranstaltung ist zu einem unverzichtbaren Termin für die globale Gemeinschaft des Sektors geworden, die sich über die neuesten Innovationen, Vorschriften, Instrumente und Technologien informieren will, die die Zukunft der Energie gestalten."Alessandra Astolfi, Global Exhibition Director IEG, erklärt: "KEY25 ist viel mehr als eine Expo, es ist ein Kraftwerk an Inhalten, um einen umfassenden Einblick in die Energiewende zu erhalten und Markttrends und -aussichten zu entdecken, indem man sich mit führenden Branchenexperten aus Wissenschaft und Forschung, Unternehmen, Verbänden und Institutionen austauscht."Christian Previati, Exhibition Manager IEG, fügt hinzu:Zu den zentralen Themen der Veranstaltungen gehören die Kontrolle der Energiekosten, die neuen Möglichkeiten, die die Energiewende bietet, einschließlich der Beschäftigung, und die innovativen Instrumente zu ihrer Finanzierung."Die neue Ausgabe, die dritte eigenständige Messe, wird mit mehr als 1.000 Ausstellern (ein Plus von mehr als 20 % im Vergleich zu 2024) die bisher größte sein. Davon werden mehr als 30 % international sein.Dank der Unterstützung des Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit (MAECI) und der Italienischen Handelsagentur (ITA), der Zusammenarbeit mit führenden Branchenverbänden und einem umfangreichen, weltweiten Agentennetz werden auf rund 350 Einkäufer und Delegationen aus über 50 Ländern erwartet.Das Veranstaltungsprogramm finden Sie unter dem Link: https://en.key-expo.com/events/eventi-internazionaliLogo - https://mma.prnewswire.com/media/723307/5166842/Italian_Exhibition_Group_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/italien-key---the-energy-transition-expo-startet-mit-einem-umfangreichen-programm-internationale-veranstaltungen-zur-energieeffizienz-302391217.htmlPressekontakt:media@iegexpo.it; Leiter der Abteilung Unternehmenskommunikation und Medienbeziehungen: Elisabetta Vitali,Leiterin der Pressestelle: Marco Forcellini,Pier Francesco Bellini; Koordinator des Internationalen Pressebüros: Silvia Giorgi; Koordinatorin der Pressestelle: Luca Paganin; Spezialist für die Pressestelle: Nicoletta Evangelisti,Mirko MalgieriOriginal-Content von: Italian Exhibition Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129776/5983107