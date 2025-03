Der Goldpreis hat im Februar 2025 ein neues Allzeithoch bei 2.900 US-Dollar pro Unze erreicht. Trotz verschiedener skeptischer Stimmen bleibt der Aufwärtstrend beim Edelmetall ungebrochen. Seit dem letzten Tiefpunkt im Herbst 2022 ist der Goldpreis um etwa zwei Drittel gestiegen, was Anlegern bereits signifikante Gewinne beschert hat. Besonders die Aktien von Goldproduzenten profitieren von dieser Entwicklung, auch wenn die beiden größten Produzenten im Vorjahr enttäuschten. Barrick Gold, der zweitgrößte Goldproduzent der Welt, hat jedoch kürzlich starke Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024 veröffentlicht und die Markterwartungen übertroffen.

Barrick Gold überzeugt mit starken Ergebnissen

In einer ersten Reaktion stieg die Aktie von Barrick Gold um etwa fünf Prozent. Das Unternehmen berichtete von einem Umsatzanstieg um 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 12,92 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn stieg um 51 Prozent auf 2,21 Milliarden US-Dollar, was nicht nur auf den höheren Goldpreis zurückzuführen ist, sondern auch auf erfolgreiche Kostenmaßnahmen. Barrick Gold verfügt nun über einen Netto-Cash-Bestand von 4,07 Milliarden US-Dollar und plant ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 1 Milliarde US-Dollar. Einziger Wermutstropfen bleibt die stillgelegte Goldmine in Mali, wo Gespräche mit der neuen Regierung bislang zu keiner Einigung geführt haben.

Positive Aussichten für den Goldsektor

Mit den überzeugenden Zahlen von Barrick Gold kann die Eröffnung der Bilanzsaison im Goldsektor als geglückt betrachtet werden. Wenn nun auch Newmont, der größte Goldproduzent weltweit, positive Ergebnisse vorlegt, könnte dies weitere Investoren in den Sektor ziehen. Aktuell wird die Attraktivität von sicheren Anlagen wie Gold und Goldaktien durch die unvorhersehbare Handelspolitik des US-Präsidenten Donald Trump verstärkt.

Kleinere Goldunternehmen im Fokus

Anleger investieren in einem aufkommenden Goldmarkt zunächst in große Unternehmen wie Barrick oder Newmont. In einer zweiten Welle können jedoch kleinere Goldunternehmen in den Fokus vieler Investoren rücken. Zu diesen Unternehmen zählt auch Tesoro Gold (ASX: TSO), das im Norden Chiles aktiv ist.

Tesoro Gold und das El Zorro-Projekt

Tesoro Gold entwickelt das El Zorro-Projekt, welches eine Fläche von 570 km² umfasst und eine Ressource von über 1,5 Millionen Unzen Gold ausweist. Bisher wurde nur ein kleiner Teil des Projekts exploriert, und aktuell laufen Bohrarbeiten. Mitte Januar meldete Tesoro Gold die Identifizierung hochgradiger Goldzonen außerhalb der bestehenden Ressource im Rahmen eines Infill- und Expansionsprogramms. Ein Beispiel hierfür ist das Bohrloch ZDDH0356, das einen Gehalt von 1,28 g/t Gold über 132,18 Meter aufwies; ein Abschnitt davon wies sogar einen Gehalt von 12,639 g/t über 3,25 Meter auf.

Infrastrukturvorteile in Chile

Das Unternehmen profitiert zudem von einer guten Infrastruktur in der Region. Chile gilt als etabliertes Bergbauland mit zahlreichen Minen und ist heute der größte Kupferproduzent der Welt. Tesoro befindet sich in einer Mining-Gegend mit gutem Zugang zu Strom und Wasser sowie Nähe zu Häfen, Straßen und Flughäfen. Die Infrastruktur wurde über Jahrzehnte aufgebaut; große Bergbauunternehmen wie Capstone oder Lundin Mining sind bereits in der Region aktiv.

Beteiligung von Gold Fields

Ein weiterer Aspekt für Tesoro Gold ist die bedeutende Beteiligung von Gold Fields, das rund 17,5 Prozent der Aktien hält. Diese Beteiligung könnte durch die Aussicht auf einen ganzen Gold-Distrikt rund um El Zorro motiviert sein. Das Management hält zudem etwa 7 Prozent der Anteile an Tesoro und dürfte daher stark daran interessiert sein, das Projekt voranzutreiben und den Aktienkurs zu steigern. Die laufenden Bohrarbeiten können durch einen Kassenbestand von etwa 4 Millionen Dollar finanziert werden.

Wirtschaftlichkeitsanalyse für El Zorro

Zusätzlich hat Tesoro bereits eine erste Wirtschaftlichkeitsanalyse für El Zorro durchgeführt. Laut einer vorliegenden Scoping-Studie könnte mit der aktuellen Ressource eine Produktion von 651.000 Unzen Gold über acht Jahre sein, wobei die All-In Sustaining Costs (AISC) bei 1.068 US-Dollar pro Unze liegen sollen. Der Netto-Barwert (NAV) wird vor Steuern mit 302 Millionen US-Dollar angegeben und liegt somit etwa beim zehnfachen des aktuellen Börsenwerts von Tesoro Gold. Diese Studie wurde zu einem angenommenen Goldpreis von 1.950 US-Dollar pro Unze erstellt; derzeit liegt der Preis jedoch über der Marke von 2.900 US-Dollar.

Tesoro Gold

Land: Australien

ISIN: AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

Disclaimer/Risikohinweis Tesoro Gold

Interessenkonflikte: Mit Tesoro Gold existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Tesoro Gold. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Tesoro Gold können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Tesoro Gold einsehen: https://tesorogold.com.au/.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Tesoro Gold vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

http://www.dr-reuter.eu

http://www.small-microcap.eu/

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



