DJ ENERGIE-BLOG/Verbände fordern Klarheit und Verlässlichkeit für die Wärmewende

Verbände fordern Klarheit und Verlässlichkeit für die Wärmewende

In einem gemeinsamen Appell haben Verbände die Bundestagsparteien und die künftige Bundesregierung dazu aufgefordert, die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung entschlossen voranzutreiben - mit klaren, verlässlichen Rahmenbedingungen und einer praxistauglichen Strategie. Hinter den Forderungen stellten sich die Verbände BDEW, BDH, BEE, B.KWK, BWP, DVGW, GdW, VKU, ZIA, Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft e.V und ZVSHK. Mehr als die Hälfte der Endenergie in Deutschland werde für das Beheizen von Gebäuden sowie für Wärme- und Kälteanwendungen in Gewerbe und Industrie genutzt. "Eine klimaneutrale Wärmeversorgung ist daher Grundvoraussetzung für das Erreichen der Klimaziele und das Gelingen der Energiewende. Doch bislang beträgt der Anteil Erneuerbarer Energien im Wärmesektor nur rund 20 Prozent", so der Aufruf. Wichtig sei, dass die Wärmewende sozialverträglich erfolgen müsse. Die Kosten für Bürger müssen bezahlbar bleiben, während ein volkswirtschaftlich sinnvolles Gesamtkonzept entwickelt wird. Gezielte Förderung sei essenziell, um CO2-Reduktionsziele zu erreichen und Strafzahlungen zu vermeiden. Außerdem fordern die Verbände, die Entbürokratisierung der Wärmewende in den Fokus zu nehmen. Die wachsende Zahl gesetzlicher Vorgaben erhöhe den bürokratischen Aufwand für Unternehmen erheblich.

