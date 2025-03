Nürnberg (ots) -Die digitalen Angebote der Bundesagentur für Arbeit zur Berufsorientierung unterstützen Jugendliche und Eltern. Mehr als 3.000 Haushalte haben das Informationsangebot der digitalen Elternabende genutzt. Jugendliche und ihre Eltern haben bei den Veranstaltungen die Ausbildungsmöglichkeiten und das duale Studium in mehr als 80 Unternehmen und Branchen virtuell kennengelernt.Spätestens mit den Halbjahreszeugnissen in der Hand stehen viele Schülerinnen und Schüler vor einer wichtigen Frage: Wie geht es nach der Schule weiter? Die digitalen Elternabende der Bundesagentur für Arbeit sind dabei ein noch neues Angebot, das sich gezielt an Eltern und ihre Kinder richtet, um ihnen Orientierung bei der Berufswahl zu bieten.Vom 10. bis 20. Februar 2025 nutzten rund 3.160 Haushalte das Angebot, um sich über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten zu informieren. Zirka 70 deutschlandweit tätige große Unternehmen sowie zahlreiche Verbände unterschiedlichster Branchen haben sich den Teilnehmenden präsentiert und wertvolle Einblicke in verschiedene Berufsfelder gegeben.Eltern sind die wichtigsten Berater, wenn es um die Entscheidung für eine betriebliche Ausbildung oder ein Studium geht. Durch die virtuelle Teilnahme haben Familien ortsunabhängig und flexibel auf wichtige Informationen zugegriffen.Die gute Resonanz der Veranstaltung zeigt, dass digitale Formate eine wertvolle Ergänzung zur klassischen Berufsberatung sind. Die Bundesagentur für Arbeit plant, das Angebot weiterzuentwickeln und künftig noch mehr Familien bei der Berufsorientierung zu unterstützen.Digitale Angebote ergänzen die klassische BerufsorientierungIn Deutschland gibt es rund 330 anerkannte Ausbildungsberufe und eine große Auswahl an Studiengängen. Die richtige Entscheidung zu treffen, ist da nicht immer einfach. Die Berufsberaterinnen und Berufsberater informieren im persönlichen Gespräch in der Arbeitsagentur oder an den Schulen. In den Berufsinformationszentren der BA gibt es zahlreiche Veranstaltungen zur Berufsorientierung vor Ort.Daneben bietet die BA aber auch eine Vielzahl digitaler Angebote an:Check-U - das Erkundungstool: Dieses kostenlose Online-Tool hilft Jugendlichen, ihre Stärken, Interessen und Fähigkeiten zu erkennen und passende Ausbildungs- oder Studienmöglichkeiten zu finden.BerufeNet: Eine umfangreiche Datenbank mit detaillierten Informationen zu mehr als 3.000 Berufen, von Tätigkeitsbeschreibungen bis hin zu Gehaltsaussichten.Planet-Beruf.de: Speziell für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I konzipiert, bietet diese Plattform Infos zur Berufswahl, Bewerbungstipps und Erfahrungsberichte.Abi.de: Für Abiturientinnen und Abiturienten gibt es hier Orientierungshilfen zu Studium, Ausbildung und dualen Studiengängen.Ab dem 24. März startet mit der "Woche der Ausbildung" die nächste große bundesweite Aktionswoche rund um die Themen Ausbildung und Berufswahl. Jedes Jahr im März informieren Arbeitsagenturen, Jobcenter und Jugendberufsagenturen gemeinsam mit ihren Partnerinnen und Partnern alle Interessierten über betriebliche Ausbildungen und stellen dabei die Chancen dar, welche Ausbildungen jungen Menschen und Unternehmen bieten.Noch viel Bewegung am Ausbildungsmarkt möglichBis Ende Februar haben sich für die ab dem Sommer beginnenden Ausbildungen bisher 294.000 Bewerberinnen und Bewerber gemeldet. Das waren 9.000 mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der betrieblichen Ausbildungsstellen hat gleichzeitig um 20.000 auf 397.000 abgenommen.Wie in den Vorjahren sind weiterhin deutlich mehr Stellen bei der BA als Bewerberinnen und Bewerber gemeldet. Für Unternehmen bleibt es herausfordernd, Ausbildungsstellen zu besetzen.Folgen Sie der Bundesagentur für Arbeit auf den Social-Media-Kanälen:Facebook (https://www.facebook.com/bundesagenturfuerarbeit) | Instagram (http://instagram.de/bundesagenturfuerarbeit) | kununu | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/bundesagentur-fuer-arbeit) | YouTube (http://www.youtube.de/arbeitsagentur)Pressekontakt:Bundesagentur für ArbeitPresseteamRegensburger Strasse 104D-90478 NürnbergE-Mail: zentrale.presse@arbeitsagentur.deTel.: 0911/179-2218Fax: 0911/179-1487Original-Content von: Bundesagentur für Arbeit (BA), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6776/5983145