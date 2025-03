Die Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) erlebten am Dienstag einen erheblichen Kurseinbruch. Im XETRA-Handel fielen die Papiere des Dialyse-Spezialisten um 7,3 Prozent auf 44,00 Euro. Das Handelsvolumen belief sich auf 101.640 Aktien, während der Kurs im Tagesverlauf zeitweise bis auf 43,67 Euro absackte. Hintergrund dieser deutlichen Abwärtsbewegung ist die Ankündigung des Großaktionärs Fresenius, seine Beteiligung an FMC erheblich zu reduzieren.

Der Gesundheitskonzern Fresenius plant, seinen Anteil an FMC von derzeit rund 32,2 Prozent auf nicht weniger als 25 Prozent plus eine Aktie zu senken. Im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens wurden bereits 10,6 Millionen Aktien zu einem Preis von 44,50 Euro je Aktie platziert, was etwa 3,6 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals entspricht. Zusätzlich beabsichtigt Fresenius, Anleihen mit Umtauschrecht auf FMC-Aktien auszugeben, die weitere 3,6 Prozent des Aktienkapitals umfassen sollen.

Zukunftsaussichten und Marktposition

Trotz des aktuellen Kursrückgangs liegt die FMC-Aktie noch deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief von 32,51 Euro, das am 9. August 2024 erreicht wurde. Zum Jahreshöchststand von 48,31 Euro vom 30. Januar 2025 fehlen derzeit knapp 10 Prozent. Für das laufende Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende von 1,50 Euro je Aktie, was eine leichte Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 1,44 Euro darstellen würde. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 44,39 Euro. In Bezug auf die Geschäftszahlen verzeichnete FMC zuletzt ein gemischtes Bild: Der Umsatz im letzten Quartal stieg um 1,94 Prozent auf 5,09 Milliarden Euro, während der Gewinn pro Aktie von 0,64 Euro im Vorjahreszeitraum auf 0,23 Euro zurückging. Fresenius betont, dass man trotz der Anteilsreduktion mit einem Mindestanteil von 25 Prozent plus einer Aktie weiterhin größter Aktionär bleibe und das Management von FMC aktiv unterstützen werde.

