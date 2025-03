Schörfling am Attersee (ots) -Geschäftsführer von Handwerksunternehmen setzen sich meist mit viel Leidenschaft für den Erfolg ihres Unternehmens ein. Doch genau dieses Engagement kann zur Belastung werden, wenn ein ausgewogenes Privatleben, Erholungsphasen und die eigene Gesundheit zu kurz kommen. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, unterstützt Josef Zauner von Digital Blocks Handwerksbetriebe dabei, gezielte Strategien für mehr Unternehmerfreiheit zu entwickeln. Darüber hinaus implementiert er digitale Lösungen zur Optimierung von Betriebsprozessen, um Unternehmer zu entlasten. Wie Geschäftsführer im Handwerk wieder mehr Zeit für das Wesentliche gewinnen, erfahren Sie hier.Der Alltag von Geschäftsführern im Handwerk gleicht oft einem Drahtseilakt: Sie jonglieren mit unzähligen Aufgaben, sind zentrale Anlaufstelle für Kunden, Mitarbeiter und Geschäftspartner und treffen Entscheidungen im Sekundentakt. Zwischen ständigem Termindruck, spontanen Herausforderungen und operativem Tagesgeschäft bleibt oft nur wenig Zeit, um innezuhalten. Dadurch rücken strategische Themen, die den langfristigen Erfolg des Unternehmens sichern könnten, mehr und mehr in den Hintergrund. Statt Raum für Erholung und Reflexion zu schaffen, dominiert das Gefühl, permanent im Einsatz zu sein. "Viele Geschäftsführer von Handwerksunternehmen verwechseln ständige Verfügbarkeit mit effektiver Führung", berichtet Josef Zauner, Geschäftsführer von Digital Blocks. "Sie investieren ihre gesamte Energie ins Tagesgeschäft - und verlieren dabei den Blick für das große Ganze.""Wer klare Strukturen schafft und Prozesse dauerhaft optimiert, gewinnt nicht nur mehr Zeit für sich selbst, sondern führt sein Unternehmen auch insgesamt stabiler und erfolgreicher", fährt er fort. "Der Schlüssel liegt darin, sich von der Vorstellung zu lösen, alles selbst kontrollieren zu müssen - und stattdessen auf strategische Weitsicht zu setzen." Mit Digital Blocks verfolgt Josef Zauner das Ziel, Handwerksbetriebe aktiv durch die digitale Transformation zu begleiten, indem er deren Betriebsabläufe effizienter gestaltet. Zu diesem Zweck sorgt das Team von Digital Blocks für die Automatisierung zentraler Geschäftsprozesse. Das entlastet Geschäftsführer im Handwerk, schafft Freiräume für zukunftsweisende Themen und steigert gleichzeitig die Effizienz. Mit dem ganzheitlichen Drei-Säulen-Ansatz stellt Josef Zauner sicher, dass seine Kunden langfristig wettbewerbsfähig bleiben.Effizienz als Schlüssel zu mehr Lebensqualität"Viele Menschen in Führungspositionen kennen das Gefühl, ständig unter Druck zu stehen", sagt Josef Zauner. "Der Arbeitsalltag ist geprägt von Terminen, Entscheidungen und Verantwortung, während die Zeit für persönliche Bedürfnisse oft auf der Strecke bleibt. Dabei sind gerade Bereiche wie Gesundheit, Hobbys oder Beziehungen entscheidend für die eigene Lebensqualität." Das Problem: Je weniger Zeit in diese Bereiche investiert wird, desto mehr geraten sie ins Hintertreffen. Das kann sowohl emotional als auch gesundheitlich belastend sein - ein Risiko, das oft erst dann auffällt, wenn die Auswirkungen spürbar werden.Deswegen ist Effizienz gerade für Geschäftsführer von Handwerksunternehmen, in denen es ständig etwas zu tun gibt, essenziell. Es geht nicht darum, noch härter zu arbeiten, sondern vielmehr darum, die Arbeit insgesamt intelligenter zu gestalten. Durch optimierte Prozesse können Geschäftsführer im Handwerk nicht nur Kosten senken, sondern vor allem Zeit gewinnen, ohne die Qualität zu beeinträchtigen. Diese Zeit bleibt anschließend für das Wesentliche, statt im operativen Tagesgeschäft verloren zu gehen. Das Ergebnis: weniger Stress, eine höhere Lebensqualität und mehr Zufriedenheit. Der größte persönliche Gewinn für den Geschäftsführer ist mehr Zeit: mehr Zeit für Familie und Freunde, mehr Zeit für persönliche Interessen und mehr Zeit für die eigene Gesundheit.Vom gestressten Geschäftsführer zum zukunftsfähigen UnternehmerMit dem Geschäftsführertraining Unternehmerhelden hilft Josef Zauner Handwerksunternehmern dabei, ihre Lebensqualität zurückzugewinnen: Im Mittelpunkt steht die Entwicklung von Führungskräften zu zukunftsfähigen Unternehmern - Menschen, die nicht nur ein florierendes Unternehmen führen, sondern auch auf ihre Gesundheit, Erholungszeiten und ein ausgeglichenes Privatleben achten. Basierend auf der Überzeugung, dass der Unternehmenserfolg untrennbar mit dem Wohlbefinden des Geschäftsführers verbunden ist, verfolgt Digital Blocks dabei einen ganzheitlichen Ansatz. Schließlich ist Josef Zauner überzeugt: Wer persönliche Bedürfnisse ignoriert, riskiert langfristig nicht nur seine eigene Zufriedenheit, sondern auch die Stabilität des Unternehmens. "Durch klare Strukturen, strategische Planung und effiziente Prozesse lässt sich ein funktionierender Betrieb aufbauen, ohne dabei die eigene Gesundheit aufs Spiel zu setzen", erklärt Josef Zauner dazu. "Am Ende profitieren alle: Familie, Freunde, Team und Unternehmen. Vor allem aber gewinnt der Unternehmer selbst - an Lebensqualität, Zufriedenheit und unternehmerischer Freiheit."Eines steht für Josef Zauner dabei fest: "Der richtige Zeitpunkt zum Handeln ist jetzt", sagt er abschließend. "Nur weil sie ein Unternehmen leiten, müssen Geschäftsführer nicht jedes Hindernis alleine überwinden. Stattdessen können sie von unserer Erfahrung und unserem Fachwissen profitieren - von unserem nachhaltigen Ansatz, von den Erfahrungen unserer Community und von den wiederkehrenden Herausforderungen, die viele Unternehmer unabhängig von ihrer Branche teilen."Sie möchten erfahren, wie Sie als Geschäftsführer mehr Zeit für das Wesentliche gewinnen - ohne Einbußen im Betrieb? 