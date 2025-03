Bonn (www.anleihencheck.de) - Der Nationale Ausschuss der Politischen Konsultativkonferenz des Chinesischen Volkes (CPPCC) und der Nationale Volkskongress (NPC), die zusammen als die "zwei Sitzungen" bezeichnet werden, beginnen jeweils am 4. und 5. März, so die Analysten von Postbank Research.Die Erwartungen an eine Änderung der Geldpolitik seien durch das Treffen von Präsident Xi mit führenden Vertretern des Privatsektors am vergangenen Freitag verstärkt worden, denn der Präsident habe inmitten externer Unsicherheiten, und eskalierter Handelsspannungen, Unterstützung für Unternehmen signalisiert. Das BIP-Wachstumsziel Chinas für 2025 dürfte unverändert gegenüber dem vergangenen Jahr bei 5% liegen, wobei das Haushaltsdefizit um 1 Prozentpunkt auf 4% des BIP angehoben werden solle. Es dürften mehr wachstumsfördernde Pläne auf den Weg gebracht werden, und Postbank Research werde weitere Unterstützungsmaßnahmen für den Immobiliensektor und Teile des privaten Sektors, insbesondere im Technologiesektor, genau analysieren. Am Freitag erhalte man die Handelsbilanzdaten für Januar und Februar. Die Exportvolumina dürften angesichts der unsicheren Aussichten für die Zollregelungen auf ihre Widerstandsfähigkeit geprüft werden. ...

