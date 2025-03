Hamburg (ots) -- Neue Lösung bietet B2B-Unternehmen smarte Effizienz für die Prüfung ihrer Bestands- und Neukunden, um Umsätze zu steigern und Zahlungsausfälle zu reduzieren.- Panorama unterstützt Unternehmen bei der Steuerung von Risiken, Compliance-Richtlinien und der Berücksichtigung von ESG-Faktoren dank schnellen Zugriffes auf alle unternehmensrelevanten Informationen in Echtzeit- Daten und Informationen werden in einem übersichtlichen und strukturierten Dashboard bereitgestellt- Überblick über das gesamte Kundenportfolio: Analysefunktion ermöglicht strategische Entscheidungen zum KundenportfolioDer Informationsdienstleister CRIF startet ab sofort die neue, KI (Künstliche Intelligenz) gestützte Informationsplattform Panorama, die die zentralen Informationen zu Risiko Identität, Compliance und ESG eines Unternehmens miteinander kombiniert.Unternehmen sind heute mit mehreren Krisen gleichzeitig konfrontiert: Geopolitische Unsicherheiten, Inflation, die Folgen einer globalen Pandemie, ständige Unterbrechungen der Lieferketten, eine steigende Zahl von Insolvenzen und eine sich verschlechternde Zahlungsmoral. Gleichzeitig nehmen die operativen und regulatorischen Aufgaben zu - Digitalisierung, Compliance-Richtlinien und ESG-Anforderungen fordern Unternehmen täglich heraus."In Gesprächen mit unseren Kunden und anderen Marktteilnehmern haben wir uns mit der Frage beschäftigt, ob die klassische Wirtschaftsauskunft diesen neuen Rahmenbedingungen noch gerecht wird oder ob ein Upgrade in der Informationsbereitstellung notwendig ist. Unsere neue Lösung Panorama ist die Antwort auf die aktuellen Herausforderungen der Unternehmen", kommentiert CRIF Deutschland Geschäftsführer Dr. Frank Schlein den Launch des neuen Produkts. Die Lösung bietet smarte Effizienz durch schnellen Zugriff auf alle unternehmensrelevanten Informationen in Echtzeit und unterstützt Unternehmen bei der Steuerung von Risiken, Compliance-Richtlinien und der Berücksichtigung von ESG-Faktoren und Nachrichten mit der Option auf weitere Zusatzinformationen. Die Daten und Informationen werden in einem übersichtlichen und strukturierten Dashboard bereitgestellt.Anforderungen an Risiko- und Compliance-Entscheidungen gerecht werden"Mit Panorama bringen wir Risikomanagement, Compliance und ESG-Bewertung auf ein neues Level. Verantwortliche können sich über die Plattform wesentlich schneller einen zuverlässigen Überblick über ihre Geschäftspartner verschaffen, als das bisher möglich war - und zwar ohne aufwändig Bilanzen oder ESG-Berichte sichten zu müssen," so Dr. Frank Schlein. "Mittels transparenten Bewertungs-Modellen und einer Übersicht zu den wichtigsten Kerninformationen bietet die Plattform alles, um schnell fundierte Entscheidungen etwa zur Annahme von Aufträgen, zur Auswahl von Lieferanten oder zu strategischen Entscheidungen treffen zu können. Das ist bisher einzigartig und setzt neue Standards im Risiko- und Compliance-Management."Alle Daten für fundierte Risiko-Entscheidungen auf einen BlickEin Beispiel: Ein mittelständisches Maschinenbau-Unternehmen erhält eine Anfrage für einen größeren Auftrag eines Neukunden. Um eine fundierte Aussage zur Vertrauenswürdigkeit und zum Zahlungsausfallrisiko treffen zu können, mussten die Verantwortlichen im Risikomanagement bisher zunächst Daten aus verschiedenen Quellen erwerben - etwa eine umfassende Bonitätsauskunft, Handelsregistereinträge sowie aktuelle Bilanzen. Es folgte eine aufwendige Sichtung und Bewertung; oft verbunden mit einem erheblichen zeitlichen und finanziellen Aufwand. Panorama vereinfacht diesen Prozess wesentlich. Mit wenigen Klicks lassen sich die wichtigsten Informationen zur Risikobewertung wie Umsatz, Jahresergebnis, und Anzahl der Mitarbeitenden in einer Übersicht abrufen."Die Informationen, die Panorama bietet, reichen in der Regel aus, um operative Entscheidungen - etwa zur Annahme eines Auftrags - zu treffen. Das gleiche gilt etwa für ESG-Risiken der eigenen Lieferkette", sagt Dr. Frank Schlein. "Zusätzlich bietet unser News-Crawler eine Übersicht und Einordnung der aktuellen Berichterstattung zu dem jeweiligen Unternehmen. So lassen sich kritische Entwicklungen sehr zeitnah erkennen." Und falls in Einzelfällen doch einmal eine tiefergehende Analyse notwendig ist, kann diese über das umfassende Informationsangebot von CRIF einfach angefordert werden. Hierzu sind die bewährten Tools von CRIF direkt an die neue Plattform angebunden.Kunden- und Lieferantenportfolio ganzheitlich analysierenDie zunehmende Komplexität stellt das Risiko- und Compliance-Management vor eine weitere Herausforderung: Das gesamte Portfolio an Kunden und Lieferanten effektiv im Blick zu behalten. Auch hier bietet Panorama eine Lösung. Mit dem integrierten Portfolio-Management und Analyse-Funktionalitäten können Unternehmen etwa ihren kompletten Kundenstamm nachbilden, nach verschiedenen Parametern wie etwa Region, Branche oder Unternehmensgröße filtern und analysieren. So bietet es die Grundlage für eine ganzheitliche Risikoanalyse sowie strategische Entscheidungen. "Mit Panorama bieten wir ein ganzheitliches Tool, um der neuen Generation an Risk und Compliance Managern gerecht zu werden", sagt Dr. Frank Schlein, Geschäftsführer CRIF Deutschland bei CRIF. 