Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 04.03.2025 - 11.00 am- BARCLAYS RAISES HSBC TO 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 1200 PENCE - BARCLAYS RAISES IAG PRICE TARGET TO 420 (375) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 1300 (1100) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2710 (2340) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS RS GROUP PRICE TARGET TO 730 (840) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 795 (775) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1100 (1050) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SENIOR PLC PRICE TARGET TO 210 (220) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES HALMA TO 'HOLD' - PRICE TARGET 2760 PENCE - HSBC RAISES SPECTRIS TO 'BUY' - PRICE TARGET 3200 PENCE - JEFFERIES CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 3200 (3500) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES HALEON PRICE TARGET TO 460 (450) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES LLOYDS TO 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 90 PENCE - ODDO BHF RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 915 PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/ODDO BHF CUTS BAE SYSTEMS TO 'UNDERPERFORM' (NEUTR,) - PRICE TARGET 1600