Burgwedel (ots) -Die Zeit für generische Werbung im Handwerk ist vorbei. Kunden wollen mehr als nur ein Angebot - sie wollen wissen, wer der Mensch hinter dem Werkzeug ist. Während große Betriebe auf Hochglanzwerbung setzen, gewinnen kleine Handwerksbetriebe mit Persönlichkeit. Doch wie bringt man genau diese Authentizität zu den Kunden?Die Antwort ist einfach: durch Storytelling. Wenn Betriebe ihre Geschichte erzählen, schaffen sie Vertrauen und Nähe - und heben sich klar von der Konkurrenz ab. Wie man authentische Geschichten findet und sie gezielt einsetzt, um Kunden zu begeistern und langfristig zu binden, erfahren Sie nachfolgend.Der Zauber hinter dem Storytelling - diese Vorteile bringt es mit sichKunden möchten heutzutage nicht bloß irgendein Produkt oder eine Dienstleistung kaufen. Sie wollen wissen, wem sie ihr Projekt anvertrauen. Schließlich geht es bei handwerklichen Arbeiten oft um die eigenen vier Wände. Während man früher vor allem über Empfehlungen an einen Handwerksbetrieb gelangt ist und diesen kontaktiert hat, informieren sich viele Menschen mittlerweile zunächst gründlich über einen potenziellen Betrieb. Die meisten Kunden wollen schlichtweg wissen, mit wem sie es zu tun haben und sich einen ersten Eindruck verschaffen. Dabei folgt der erste Blick oft auf die Webseite eines Handwerksunternehmens oder auch in die sozialen Medien.Für die Betriebe bedeutet das im Umkehrschluss: Ihre Online-Präsenz spielt eine entscheidende Rolle, um potenzielle Kunden auf Anhieb zu überzeugen. Eine 08/15-Webseite reicht hier allerdings kaum aus. Denn davon gibt es Seiten wie Sand am Meer. Es geht vielmehr darum, aus der Masse zu stechen und den Interessenten im Kopf zu bleiben. Das gelingt vor allem durch packende Geschichten, sogenanntes Storytelling. Storytelling ist die Kunst, Botschaften oder Informationen in Form einer Geschichte zu vermitteln. Im Fokus stehen Emotionen, Charaktere und spannende Handlungsstränge, die den Leser fesseln sollen und eine tiefere Verbindung zur Marke, also dem Betrieb, herstellen sollen. Das Ziel ist es, Vertrauen aufzubauen und dem potenziellen Kunden zu ermöglichen, sich besser mit dem Unternehmen zu identifizieren.Eine geeignete Geschichte für den Handwerksbetrieb findenDie Frage ist nur: Welche Geschichte soll man wählen? Jeder Handwerksbetrieb hat etwas Einzigartiges zu erzählen. Wichtig ist, die Geschichte so zu erzählen, dass sie nicht nur spannend, sondern vor allem authentisch ist. Mögliche Ansätze sind:- Die Entstehungsgeschichte: Wie wurde der Betrieb gegründet? Welche Herausforderungen gab es? Was hat den Gründer inspiriert?- Der persönliche Weg: Gibt es eine besondere Geschichte eines Mitarbeiters, der sich hochgearbeitet hat oder eine außergewöhnliche Leidenschaft für das Handwerk entwickelt hat?- Hinter den Kulissen: Einblicke in den Alltag, Herausforderungen und Erfolge des Betriebs machen die Arbeit nahbar und transparent.- Erfolgsstories von Kunden: Kundenberichte oder Vorher-Nachher-Geschichten zeigen, welchen Mehrwert das Unternehmen schafft.- Tradition trifft Innovation: Wie verbindet der Betrieb bewährte Handwerkstraditionen mit modernen Techniken?In die Umsetzung kommenUm die volle Wirkung von Storytelling zu entfalten, ist es im nächsten Schritt wichtig, verschiedene Formate zu nutzen und die Zielgruppe auf unterschiedlichen Kanälen zu erreichen. Texte eignen sich hervorragend für tiefere Einblicke, etwa in Form von Blogartikeln, Social-Media-Posts oder ausführlichen "Über uns"-Seiten auf der Website. Sie bieten die Möglichkeit, eine Geschichte ausführlich zu erzählen und Hintergründe näher zu beleuchten.Bilder sind eine gute Ergänzung, da sie Emotionen wecken und Aufmerksamkeit erregen. Ob Vorher-Nachher-Fotos von Projekten, Einblicke in die Werkstatt oder authentische Momentaufnahmen aus dem Arbeitsalltag - sie machen das Handwerk greifbarer und persönlicher. Gut geeignet sind sie vor allem für soziale Kanäle wie Facebook und Instagram. Denn auf Social Media kommen kurze Formate besser an als lange Texte.Noch effektiver sind Videos, die Geschichten lebendig werden lassen. Kurze Interviews mit Mitarbeitern oder Kunden, Making-of-Clips, die den Entstehungsprozess eines Produkts zeigen oder Erklärvideos zu Projekten ermöglichen es, die Leidenschaft und das Können eines Handwerksbetriebs zu zeigen. Solche Videos sind eine gute Option, um sie auf der Webseite zu platzieren. Aber auch auf Social Media und in Werbeanzeigen sind sie eine willkommene Abwechslung, um Kunden den Betrieb auf frische Weise näherzubringen.Praxisbeispiel StorytellingEin Beispiel für Storytelling könnte ein Video sein, das ein Handwerksbetrieb auf seiner Webseite postet, um einen besseren Einblick in die Arbeit zu geben. Dabei wird der genaue Ablauf der Arbeit gezeigt, vom ersten Kontakt mit dem Kunden bis hin zum fertigen Ergebnis. Besonders gut kommen solche Videos an, wenn der emotionale Wert und die Geschichte hinter der Arbeit deutlich wird, beispielsweise bei der Restaurierung eines geliebten Möbelstücks.Über Maximilian Winkler:Max Winkler ist der Geschäftsführer der W&S Epic GmbH. Er unterstützt mittelständische Unternehmen aus den Bereichen Handwerk, Handel, Industrie und Dienstleistung dabei, zum Marktführer in ihrem Bereich zu werden. Dazu hat er mit seinem Team ein ganzheitliches System für die digitale Neukunden- und Mitarbeitergewinnung entwickelt. Sein Konzept reicht von einer durchdachten Mediastrategie über die Konzeption und Produktion von digitalen Werbemitteln bis hin zur Ausspielung von Werbekampagnen auf Google und in Social Media. Seine Kunden können auf diesem Weg die Reichweite erhöhen, ihre Marke stärken und konstant neue Kunden oder Mitarbeiter gewinnen. Mehr Informationen unter: https://ws-epic.de/Pressekontakt:W&S Epic GmbHMax WinklerE-Mail: hallo@ws-epic.deWebseite: https://ws-epic.de/PressekontaktRuben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: W&S Epic GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174164/5983269