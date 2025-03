© Foto: Jimin Kim - SOPA Images via ZUMA Press Wire

Der Cloud-Anbieter CoreWeave treibt seinen Börsengang in den USA voran. Das von Nvidia unterstützte Unternehmen meldete am Montag, dass sein Umsatz im Jahr 2024 auf 1,92 Milliarden US-Dollar gestiegen ist.Reuters berichtete im November, dass das CoreWeave durch den Börsengang mehr als 3 Milliarden US-Dollar einnehmen könnte. Bei der Notierung an der Nasdaq wird eine Bewertung von über 35 Milliarden US-Dollar angestrebt. Noch im November wurde CoreWeave nach einem sekundären Aktienverkauf über 650 Millionen US-Dollar mit 23 Milliarden US-Dollar bewertet. CoreWeave wurde 2017 gegründet und bietet Rechenzentren sowie Hochleistungschips für KI-Workloads an, die hauptsächlich von Nvidia stammen. …