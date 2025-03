Unterföhring (ots) -Schnipp Schnapp. Ein langer Zopf? Schnipp Schnapp ab. Wirklich raspelkurz? Oder doch nur eine neue Farbe? Heidi Klums Models erleben am Donnerstag eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Schnipp Schnapp. Beim Umstyling am Donnerstag auf ProSieben erfüllen sich Träume. Zumindest für manche Models. Schnipp Schnapp.Und das Beste: Heidi Klum hat einen besonderen Friseur in ihrem Team: "Für deinen Haarschnitt bekommst du den besten und bekanntesten Friseur Deutschlands." Klaas Heufer-Umlauf: "Ich habe Friseur gelernt, aber nie wieder professionell gemacht. Damenhaarschnitte konnte ich nie so richtig supergut. Aber ich meine, wir wollen ja was ändern. Das schaffe ich!" Heidi ist skeptisch: "Ich glaube er sagt, dass er ein guter Friseur ist, aber ich bin mir da nicht so sicher." Greift Klaas wirklich zur Schere?Angeführt wird Heidi Klums Umstyling-Team von Star-Hairstylistin Wendy Iles, die bereits für Jennifer Lopez und Keira Knightley gearbeitet hat: "It's a really big day for me. We start from day one to think what we can do in the way of makeovers." Während sich einige Models auf ihren neuen Look freuen, wächst bei anderen die Angst. "Das Schlimmste wäre eine Glatze," fürchtet Zoe (19, Pulheim), während Magdalena (21, Wien (AT)) scherzt: "Mein persönlicher Albtraum wäre ein blonder Vokuhila." Freudentränen oder Styling-Schock? Das große Umstyling - Donnerstag, 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.Aktuelle Infos, Fotos und Kurzinterviews mit den GNTM-Models finden Sie auf unserer Presseseite: http://presse.prosieben.de/GNTM2025 und auf GNTM.de (https://www.joyn.de/bts/serien/germanys-next-topmodel)"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - die 20. Staffel immer donnerstags und mittwochs um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynPressekontakt:Tina Land, Moritz Lügeringphone: +49 (0) 89 95 07 - 1192/1171email: tina.land@seven.one, moritz.luegering@seven.onePhoto Production & EditingSusanne Karl-Metzgerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1173email: susanne.karl@seven.oneProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5983295