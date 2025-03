Ahrensburg (ots) -Viele Arbeitnehmer setzen bei Immobilieninvestitionen auf ihre Heimatregion - und verpassen dadurch lukrative Chancen. Immobilienexpertin Stefanie Gerds und ihr Partner André Sack zeigen mit ihrem Unternehmen VIA Immo, wie man durch eine kluge Standortwahl trotz Entfernung zum eigenen Wohnort besonders hohe Renditen erzielt. Weshalb viele Investoren auf den Renditekiller der Standortnähe hereinfallen und welches Potenzial die Beauftragung einer externen Immobilienverwaltung birgt, erfahren Sie hier.Der Immobilienmarkt ist riesig, doch nicht jede Immobilie ist eine lohnende Investition. Die Lage spielt eine große Rolle: Sie bestimmt die Mietnachfrage, die Wertentwicklung und letztlich die Rendite. Wer in die falsche Gegend investiert, riskiert Leerstand, sinkende Preise und eine Immobilie, die mehr kostet, als sie einbringt. Besonders fatal: Viele Investoren lassen sich von günstigen Kaufpreisen, ihren eigenen Vorlieben und ihrem Wunsch nach Sicherheit blenden. Dabei übersehen sie, dass ohne Nachfrage auch die beste Immobilie wertlos bleibt. "Investoren wollen kein Risiko eingehen und orientieren sich deshalb oft an ihren eigenen Vorlieben und ihrem Sicherheitsgefühl", erklärt Stefanie Gerds, Geschäftsführerin von VIA Immo. "Realität ist jedoch, dass die eigene Komfortzone oft den Erfolg und die Renditen schmälert - und sich die Investoren auf diese Weise große Chancen entgehen lassen.""Oft lohnt es sich viel mehr, sich an den wirtschaftlichen Hotspots des Landes zu orientieren - dort, wo Nachfrage und Wertsteigerung gesichert sind", fügt sie hinzu. Mit "VIA Vermietete Immobilie als Altersvorsorge" hat sie gemeinsam mit ihrem Geschäfts- und Lebenspartner André Sack eine Lösung für Arbeitnehmer geschaffen, die eine inflationssichere Altersvorsorge mit einer vermieteten Immobilie aufbauen möchten - ohne komplizierte Prozesse und ohne Verwaltungsaufwand. Das erfahrene Duo begleitet seine Kunden von der ersten Beratung bis zur vollständigen Verwaltung, sodass der Immobilienerwerb stressfrei und lukrativ bleibt. Statt auf spekulative Investments setzt Stefanie Gerds auf bewährte Strategien und einen Rundum-Service: von der Standortanalyse über die Finanzierung und den Notartermin bis hin zur Mietverwaltung. Ihr Ansatz: Sicher investieren, clever vorsorgen - und dabei entspannt bleiben. Dabei warnt sie ihre Kunden besonders vor den größten Renditekillern - wie etwa der Annahme, dass man ausschließlich in der eigenen Region investieren sollte.Renditekiller Heimatnähe: Warum die beste Immobilie selten vor der eigenen Haustür liegtViele Immobilienkäufer tappen in die "Nähe-Falle": Sie wollen am liebsten dort investieren, wo sie selbst wohnen - einfach, um gelegentlich einen Blick auf ihre Immobilie werfen zu können. Doch diese emotionale Entscheidung kostet Rendite. Ein Vergleich macht das Problem deutlich: Ein Käufer aus Frankfurt könnte in seiner Stadt eine Wohnung erwerben, die gerade einmal 15 Kilometer entfernt liegt - aber nur eine Mietrendite von zwei Prozent bringt. Alternativ bietet sich eine vergleichbare Wohnung in Hannover an. Zwar liegt sie weit entfernt, doch die Mietrendite beträgt satte fünf Prozent, weil die Kaufpreise günstiger sind."Die Frage ist: Was zählt mehr - Nähe oder Rendite?", so Stefanie Gerds. "Schließlich fährt kaum jemand regelmäßig zur eigenen Immobilie, nur um 'nachzusehen', ob alles richtig läuft." Letztendlich zählt auch bei Staatsanleihen allein die Rendite, nicht die Entfernung zum Emittenten. "Die Wahrheit ist: Wer allein wegen der Nähe investiert, verschenkt Ertrag - und macht genau den Fehler, den kluge Investoren vermeiden", fasst die Unternehmerin zusammen.Maximale Erträge, minimaler Aufwand: Stefanie Gerds setzt auf Strategie statt BauchgefühlMit der Unterstützung durch die VIA Immo und Stefanie Gerds gelingt es vielen Investoren, sich aus der "Nähe-Falle" zu lösen und solche emotionalen Fehlentscheidungen zu vermeiden. "Es kommt nicht darauf an, wo man selbst gerne wohnen würde - sondern wo Mieter wohnen wollen", erklärt die Geschäftsführerin. So suchen Senioren nicht zwingend ländliche Idylle, sondern in den meisten Fällen tatsächlich eine urbane Umgebung mit kurzen Wegen zu Ärzten, Einkaufsmöglichkeiten und Freizeitangeboten. Auch junge Mieter setzen auf zentrale Lagen - allerdings mit Fokus auf Ausgehmöglichkeiten und pulsierendes Stadtleben.Genau hier setzt Stefanie Gerds mit ihrer Standortanalyse an: Statt überteuerter Metropolen wie München oder Frankfurt oder abgelegener Regionen ohne Mietpotenzial hilft sie ihren Kunden, in aufstrebende Lagen mit Wachstumschancen zu investieren. "Ich finde mit meinen Kunden den optimalen Immobilienstandort, wo sich Kaufpreis, Mietertrag und Wertsteigerungspotenzial optimal verbinden", versichert sie. Darüber hinaus räumt Stefanie Gerds mit Ängsten vor der Entfernung auf: Schließlich verwaltet sich eine Immobilie nicht durch Nähe, sondern durch Kompetenz. "Durch die Einbindung eines Sondereigentumsverwalters (SE-Verwalter), der sich um die Wohnung kümmert, bleibt das Investment sorgenfrei - und das zusätzliche Plus an Mietrendite deckt die Kosten für diesen Service oft vollständig", erklärt sie. Ihr Grundsatz: Nicht Emotionen, sondern Zahlen und Potenzial entscheiden. Sie möchten renditestark in Immobilien investieren und Ihre Altersvorsorge sichern - ohne Stress, Verwaltungsaufwand oder emotionale Fehlentscheidungen? Melden Sie sich jetzt bei Stefanie Gerds von der VIA Immo und lassen Sie sich persönlich beraten.