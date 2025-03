© Foto: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

TSMC will in den kommenden Jahren 100 Milliarden US-Dollar in den Bau von fünf weiteren Chipfabriken in den USA investieren. Dies gaben TSMC-CEO C.C. Wei und US-Präsident Donald Trump am Montag bekannt.Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), der weltweit größte Auftragsfertiger für Chips, ist ein wichtiger Zulieferer für große US-Technologieunternehmen. Die neuen Investitionen sollen dazu beitragen, die Abhängigkeit der USA von asiatischen Halbleitern zu verringern. "Wir müssen die Chips, die wir brauchen, hier in den Vereinigten Staaten produzieren können", sagte Trump und weiter: "Das ist eine Frage der nationalen Sicherheit." TSMC plant den Bau von drei neuen Chipfabriken, …