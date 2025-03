BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck kündigt für den Fall von US-Zöllen auf Produkte aus der EU Gegenmaßnahmen an. "Die EU lässt sich nicht herumschubsen", sagte der Grünen-Politiker. "Wenn Präsident Trump die angekündigten Zölle auf EU-Produkte erhebt, werden wir geschlossen und selbstbewusst reagieren."

Laut US-Medien waren um Mitternacht US-amerikanischer Zeit die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle für Waren aus China, Mexiko und Kanada in Kraft getreten. China und Kanada reagieren mit Gegenzöllen.

"Wir laufen sehenden Auges in einen umfassenden Zollkonflikt hinein", sagte Habeck. "Nach den einseitigen und unbegründeten US-Zöllen gegen Kanada, Mexiko und China, ziehen nun Kanada und China nach. Die USA kündigen derweil noch weitergehende Zölle an. Das ist die Zollspirale, vor der ich seit den ersten Ankündigungen aus Washington gewarnt habe." In einem derartigen Handelskrieg gebe es keine Gewinner. "Das Ergebnis ist mehr Unruhe auf den Märkten, mehr Inflation, höhere Preise, weniger Investitionssicherheit." Deutschland unterstütze den Ansatz der EU-Kommission, gemeinsam mit der US-Regierung zu einer Verhandlungslösung zu kommen./hoe/DP/jha