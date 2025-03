Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsrate ist im Euroraum im Berichtsmonat Februar wieder etwas gesunken, notiert mit 2,4% Y/Y jedoch weiterhin etwas oberhalb des EZB-Stabilitätsziels, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Hierzu hätten ein niedrigerer Preisdruck bei Energie und eine weitere Verlangsamung der Inflationsdynamik bei den stark im Fokus liegenden Dienstleistungspreisen beigetragen. Letzteres unterstütze gemeinsam mit den moderateren Lohndaten für das vierte Quartal die Erwartungen der EZB. Insofern stehe der allgemein erwarteten Zinssenkung am Donnerstag um weitere 25 Basispunkte nichts mehr im Wege. Kontroverser würden hingegen im Rat sicher die Diskussionen über die Fortsetzung des Lockerungskurses, vor allem die von Isabel Schnabel aufgeworfene Frage, ob eine baldige Zinspause im März signalisiert werden sollte. ...

