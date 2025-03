DJ MARKT USA/Wall Street vor wackeliger Stabilisierung

An der Wall Street bleibt die Stimmung angeschlagen. Bereits in den vergangenen Tagen war zu erkennen, dass die relative Gelassenheit hinsichtlich der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump verflogen ist. Seine Ankündigungen werden offensichtlich ernster genommen und die Hoffnung, Trump könnte die Zolldrohungen als Verhandlungsmasse bei wirtschaftlichen Verhandlungen mit nutzen, schwindet. Die Wahrscheinlichkeit echter Handelskriege steigt. Nach den heftigen Vortagesverlusten dürften sich die US-Börsen zunächst stabilisieren, doch eine echte Erholung ist aktuell nicht in Sicht. Der Aktienterminmarkt deutet einen knapp behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt an.

Trumps Zölle gegen China, Kanada und Mexiko treten am Dienstag in Kraft, und Peking und Ottawa haben bereits Gegenzölle angekündigt. Das chinesische Finanzministerium gab Zölle auf US-Importe aus der Landwirtschaft bekannt und Kanadas Premierminister Justin Trudeau stellte Zölle von etwa 100 Milliarden Dollar auf US-Importe in Aussicht. "Es gibt noch immer einige Marktzweifel, ob all diese Zölle für einen längeren Zeitraum bestehen bleiben werden (...). Aber wir befinden uns eindeutig an einem noch nie da gewesenen Punkt", sagt Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank. Letztlich seien die Märkte sogar erleichtert, dass China und Kanada bislang nicht noch weiter gegangen seien.

Die Flucht in vermeintliche Sicherheit geht weiter. So werden weiterhin US-Staatsanleihen gekauft, die Renditen am US-Rentenmarkt sinken damit erneut. Analysten sehen dies eher nicht im Zusammenhang mit Zinssenkungen: Es sei unwahrscheinlich, dass die US-Notenbank in diesem Jahr die Zinssätze senken werde, wenn die Zölle die Inflation anheizten, heißt es bei OCBC. Dazu passt, dass der Yen seine jüngsten Aufschläge zum US-Dollar verteidigt und sogar noch ausbaut. Auch der Yen gilt als vermeintlich sicherer Anlegerhafen.

March 04, 2025

