Bern (ots) -Gute Botschaften haben bessere Chancen, Menschen zu erreichen. Das bestätigt auch eine Studie der Psychologen Daniel Kahneman und Amos Tversky. Ein Grund für die Lindenhofgruppe, die Berner Bevölkerung im Darmkrebs-Monat März mit einer motivierenden Kampagne zur Vorsorge zu bewegen. Ihr Motto: "Heute ist ein guter Tag". Eine starke Botschaft, die ein positives Zeichen setzt.Früh erkannt, sind 80 bis 90% aller Darmkrebsfälle heilbar. Eine gute Nachricht. Die neue Kampagne der Lindenhofgruppe motiviert die Berner Bevölkerung, die Chancen der Darmkrebs-Vorsorge zu nutzen. Sie sensibilisiert für das Thema und macht die onkologischen Kompetenzen der Lindenhofgruppe greifbar.Kompetenz und Empathie erlebbar machenDie Kampagne zeigt, was man selbst unternehmen kann, um die Risiken einer Krebserkrankung zu senken. Dafür nutzt sie das wohltuende Gefühl, das man empfindet, nachdem man seine eigene Trägheit besiegt hat. Die Motive inszenieren die Kompetenzen durch Mitarbeitende aus den Bereichen Vorsorge, Bewegung, Ernährung, genetische Beratung und Visceral Care. Die Bilder verbinden positive Botschaften mit konkreten Angeboten.Motivierende KampagneDie Texte unterstreichen den motivierenden Charakter der Kampagne. Sie machen einerseits die hohe Kompetenz der Lindenhofgruppe und ihrer onkologischen Zentren greifbar. Andererseits stärken sie das positive Image der Lindenhofgruppe und stellen den Menschen und sein Wohlergehen ins Zentrum. Anker der Kampagne ist eine Website, die Informationen bündelt, vernetzt und zugänglich macht.Anspruchsgruppen gezielt motivierenDas Zusammenspiel der einzelnen Medien und Inhalte formen den Spannungsbogen, der Aufmerksamkeit weckt und hält. Er arbeitet über alle Kommunikationskanäle hinweg, orchestriert die Informationen und platziert die richtige Botschaft am richtigen Ort. Dabei ist jedes einzelne Kommunikationsmittel auf die angesprochene Zielgruppe abgestimmt: Ob Web-Beitrag, LinkedIn-Post, Tramhänger oder YouTube-Ad."Kern unseres Bestrebens ist das Wohlergehen der Menschen. Dieses Wohlergehen hat viele Facetten. Auch, dass wir sie für Vorsorgethemen sensibilisieren. Nicht nur im Darmkrebsmonat März."Dr. med. Mark Henschel Ärztlicher Leiter Darmzentrum BernMehr über die Kampagne sowie zur Prävention und Vorsorge von Darmkrebs erfahren Sie hier eingutertag.ch .LindenhofgruppeDie Lindenhofgruppe zählt landesweit zu den führenden Listenspitälern mit privater Trägerschaft. In ihren drei Spitälern Engeried, Lindenhof und Sonnenhof werden jährlich über 153 000 Patientinnen und Patienten versorgt, davon rund 28 000 stationär. Die Spitalgruppe bietet neben einer umfassenden interdisziplinären Grundversorgung ein Spektrum der spezialisierten und hochspezialisierten Medizin an. Schwerpunkte des Leistungsangebots bilden die Orthopädie, Innere Medizin, Viszeralchirurgie, Frauenmedizin, Urologie, Neurochirurgie, Kardiologie, Angiologie/Gefässchirurgie, Onkologie, HNO, Radiologie, Strahlentherapie, Nephrologie und Notfallmedizin. Die Gruppe beschäftigt rund 2500 Mitarbeitende.lindenhofgruppe.ch