Bielefeld (ots) -Das Klinikum Bielefeld begrüßt Univ.-Prof. Dr. med. Selma Ugurel als neue Chefärztin der Universitätsklinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie am Standort Rosenhöhe. Sie trat ebenfalls ihre Professur für Dermatologie am Universitätsklinikum OWL zum 01. März 2025 an. Mit dieser bedeutenden Personalie gewinnt das Klinikum eine ausgewiesene Expertin auf dem Gebiet der Dermato-Onkologie und translationalen Hautkrebsforschung.Univ.-Prof. Dr. Selma Ugurel (53) ist eine renommierte Dermatologin mit umfassender klinischer und wissenschaftlicher Erfahrung. Nach ihrem Medizinstudium an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und der RWTH Aachen absolvierte sie ihre Facharztausbildung für Dermatologie und Venerologie am Universitätsklinikum Homburg/Saar. Früh entdeckte sie ihr Interesse an der Dermato-Onkologie und widmete sich in Klinik, Forschung und Lehre insbesondere den bösartigen Hautkrebserkrankungen. Nachfolgend war sie als Oberärztin an den Unikliniken Mannheim, Würzburg und Essen tätig. Ihre klinische Expertise umfasst die Zusatzbezeichnungen "Medikamentöse Tumortherapie" sowie "Allergologie".In ihrer wissenschaftlichen Arbeit erforscht sie innovative Therapieformen für Hautkrebspatienten, insbesondere im Bereich der Immuntherapie und der zielgerichteten Therapie. Als Leiterin zahlreicher Forschungsgruppen hat sie bedeutende Beiträge zur Identifikation neuer Biomarker und zur Entwicklung immuntherapeutischer Verfahren geleistet. Zudem war sie als stellvertretende Sprecherin des Deutschen Konsortiums für Translationale Krebsforschung (DKTK) für den Standort Essen/Düsseldorf tätig.Univ.-Prof. Dr. Ugurel konzentriert sich als neue Chefärztin am Klinikum Bielefeld auf moderne Therapiekonzepte, insbesondere in der personalisierten Hautkrebsbehandlung, der Immuntherapie entzündlicher Hauterkrankungen und der interdisziplinären Versorgung dermatologischer Patienten.Internationale Expertise und wegweisende ForschungMit ihrer umfassenden Expertise ist Univ.-Prof. Dr. Selma Ugurel unter anderem in Sonderfunktionen tätig als Vorstandsmitglied der Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Onkologie (ADO), im Fachausschuss Klinische Studien der Deutschen Krebshilfe (DKH) sowie als Sprecherin der Arbeitsgruppe Dermatologie im Netzwerk Universitätsmedizin (NUM). Seit 1999 leitet sie regelmäßig nationale und internationale drittmittelgeförderte Forschungsvorhaben. Darüber hinaus ist sie unter anderem Mitglied der Deutschen Dermatologische Gesellschaft (DDG), im Deutschen Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK) sowie dem European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC). Sie fungiert als Gutachterin für Forschungsprojekte sowie klinische Studien und ist Preisträgerin diverser Auszeichnungen in ihrem Fachgebiet, wie dem Deutschen Hautkrebspreis, dem Dermato-Onkologie-Preis der Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Forschung (ADF), dem Oscar-Gans-Preis der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft (DDG) sowie dem Fleur-Hiege-Gedächtnispreis der Hiege-Stiftung gegen Hautkrebs.Mit der Berufung von Univ.-Prof. Dr. Ugurel stärkt das Klinikum Bielefeld seine Position als führendes Zentrum für dermatologische Erkrankungen in der Region. Die Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie wird künftig noch enger mit anderen Fachdisziplinen sowie der universitären Forschung vernetzt sein.Zukunftsweisende dermatologische Versorgung"Es erfreut uns besonders, mit Frau Prof. Ugurel eine herausragende Expertin für unsere Klinik gewonnen zu haben. Ihre wissenschaftliche Exzellenz und klinische Erfahrung werden die Behandlungsmöglichkeiten für unsere Patientinnen und Patienten nachhaltig verbessern", so Bernd Henkemeier, Kaufmännischer Direktor des Klinikums Bielefeld. "Die Universitätsklinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie am Standort Rosenhöhe gewinnt eine exzellente und hochqualifizierte Chefärztin. Wir danken besonders Frau Gertrud Grundmann und Herrn Dr. Peter Stein für ihre hervorragende Arbeit als kommissarische Leitungen der Klinik."Das Klinikum Bielefeld freut sich auf die Zusammenarbeit mit Univ.-Prof. Dr. Ugurel und wünscht ihr einen erfolgreichen Start in der neuen Position. Mit dieser Berufung gewinnt das Campus Klinikum Bielefeld nicht nur eine hochqualifizierte Medizinerin, sondern auch eine visionäre Wissenschaftlerin, die die Weiterentwicklung der dermatologischen Forschung, Lehre und Patientenversorgung in Bielefeld maßgeblich prägen wird. Michael Ackermann sieht damit die Möglichkeit, schon in einigen Jahren das Haut-Tumor-Zentrum durch die Deutsche Krebsgesellschaft zertifizieren zu lassen: "Eine wichtige Ergänzung zu unseren Organ-Krebs-Zentren", so der Geschäftsführer des Klinikums Bielefeld.Persönlich freut sich Univ.-Prof. Dr. Selma Ugurel darauf, die landschaftliche Schönheit Ostwestfalen-Lippes mit ihrem Start ausgiebig erkunden zu können.