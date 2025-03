Hamburg (ots) -Am 01. März 2025 trafen 50 repräsentativ ausgewählte Bürger:innen bei der dritten Veranstaltung des 2-jährigen Bürgerprojekts CoSaturday mit Expert:innen zum Thema "Gleichberechtigung und Gleichstellung in Bezug auf Gender und sexuelle Orientierung" zusammen.Aus wirtschaftlicher, rechtlicher, sozialer und kultureller Dimension wurde beleuchtet, welche Hürden derzeit verhindern, dass Menschen aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientierung gleichermaßen am gesellschaftlichen Leben teilhaben können.Konfliktpotentiale bei Fragen von Gleichberechtigung und GleichstellungDie Teilnehmenden erörterten kontroverse Zukunftsszenarien, die für lebhafte und emotionale Debatten sorgten.Die Ergebnisse einer empirischen Abfragen zeigten, wo die größten Konfliktpotentiale der behandelten Themen gesehen wurden. Die politische Dimension, mit Themen wie dem Selbstbestimmungsgesetz oder Wahlrecht ab 16 Jahren, wurde von 34 % der Bürger:innen als die mit dem größten Konfliktpotential bewertet, gefolgt von der kulturellen Dimension (29 %) mit Themen wie Sexismus, 'Cancel Culture' und Gendern.Dr. Marina Beermann, Geschäftsführerin von Cociety resümiert: "Der CoSaturday hat den teils schmerzhaften gesellschaftlichen Aushandlungsprozess in Bezug auf Gleichstellung deutlich gemacht. Teil unserer Demokratie ist es, Formen der Gleichheit herzustellen und jeder Person eine Stimme und Möglichkeiten der Teilhabe zu verleihen. Inwiefern Minderheiten in Demokratien einen gleichgestellten Platz erhalten, kann insofern als ein Indikator für das Funktionieren von Demokratien gewertet werden."Über Cociety - Initiativen für eine resiliente GesellschaftCociety ist ein Zusammenschluss von zehn gemeinnützigen, zivilgesellschaftlichen Organisationen aus den Bereichen Natur-, Umwelt- und Klimaschutz, Kultur und Bildung sowie internationale Entwicklungszusammenarbeit. Das Ziel ist, die Wirksamkeit der Initiativen sowie die gesellschaftliche Resilienz zu stärken. Mit innovativen Formaten wie den CoSaturdays setzt sich Cociety aktiv für eine lebendige und widerstandsfähige Gesellschaft und Demokratie in Hamburg und darüber hinaus ein.Website: https://www.co-ciety.org/LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cociety/Pressekontakt:Anna Keremen, Projekt Managerin CocietyTelefon: 040-6461-8813, Email: anna.keremen@co-ciety.orgOriginal-Content von: Cociety - Initiativen für eine resiliente Gesellschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176464/5983481