München (www.anleihencheck.de) - Wir sind überzeugt, dass die Europäische Zentralbank (EZB) auf ihrer nächsten Sitzung die Zinsen senken wird, denn die Geldpolitik ist nach wie vor restriktiv, so Andrew Jackson, Head Investments, Vontobel.Ein geldpolitisch neutrales Zinsniveau bewege sich zwischen 1,75% und 2,25%. Da die Löhne weiterhin sinken würden und die EZB ihre Wachstumsprognosen nach unten korrigieren dürfte, stelle sich die Frage, wann eine nächste Zinssenkung erfolgen werde. Die Experten würden erwarten, dass die EZB die Zinsen bis Mitte des Jahres auf 2% senken und nicht pausieren werde, bevor diese Schwelle erreicht sei. Allerdings sei eine Pause im April nicht auszuschließen, da Isabel Schnabel in einem Interview mit der Financial Times diese Möglichkeit erwähnt habe. ...

