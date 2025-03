CHISIN\u0102U, Moldawien, 4. März 2025 (ots/PRNewswire) -Die E-Governance-Agentur von Moldawien (AGE) ist stolz darauf, ihre Teilnahme an der zweiten Runde der groß angelegten Pilotprojekte (LSP) für die EU Digital Identity Wallet (EUDI) bekannt zu geben. (https://egov.md/en/node/40746?utm_source=Cision&utm_medium=Press_release&utm_campaign=We_Build) Als Mitglied des "WE BUILD"-Konsortiums, welches von der Europäischen Kommission ausgewählt wurde, stärkt AGE die Rolle Moldawiens als zukunftsorientierte digitale Nation, die sich der Angleichung an EU-Standards verschrieben hat.Diese Initiative unterstreicht Moldawiens Einsatz für die digitale Transformation, welche durch den schnell wachsenden IT-Sektor vorangetrieben wird. Der Moldova Innovation Technology Park (https://why.mitp.md/?utm_source=Cision&utm_medium=Press_release&utm_campaign=We_Build) ist ein Beispiel für dieses Wachstum. Er beherbergt über 2100 Unternehmen aus über 40 Ländern und trägt 5 % zum nationalen BIP bei. Das Betriebsmodell und die wettbewerbsfähige Pauschalsteuer von 7 % auf den Umsatz haben hochkarätige Technologieunternehmen angezogen sowie die Position Moldawiens als regionale digitale Drehscheibe gestärkt.AGE wird maßgeblich an der Entwicklung und Erprobung sicherer Business-to-Government-Lösungen zur Integration digitaler Wallets in öffentliche Dienste in der gesamten EU beteiligt sein. Die Initiative fördert den Austausch bewährter Verfahren und unterstützt die breite Einführung digitaler Identitätsbörsen für öffentliche sowie private elektronische Dienste.Moldawien ist in diesem Bereich bereits führend mit einer vorläufigen Version einer digitalen Identitätsbörse, die in das Modul "Dokumente" von EVO, der nationalen App für öffentliche Dienste, integriert ist. Darüber hinaus zeigt EVOSign, ein robustes Authentifizierungstool, das sich derzeit in der Pilotphase befindet, den Einsatz Moldawiens für die Weiterentwicklung von EUDI, mit Plänen zur Erweiterung zu einer vollwertigen elektronischen Signaturanwendung.Dies ist das erste Projekt Moldawiens, das im Rahmen des Programms "Digitales Europa" gefördert wird. Damit bekräftigt das Land seinen Einsatz für die digitale Innovation und die Anpassung an die EU. EUDI-Wallets bieten Privatpersonen und Unternehmen sichere Möglichkeiten für den Zugang zu Online-Diensten, die Speicherung und den Austausch digitaler Dokumente sowie die Erstellung rechtsverbindlicher elektronischer Signaturen. Jeder EU-Mitgliedstaat wird seine eigene Walletanwendung auf der Grundlage gemeinsamer Spezifikationen entwickeln, um die Interoperabilität zu gewährleisten.Die LSPs sind von entscheidender Bedeutung für die Verfeinerung der EUDI-Entwicklung, die Prüfung der Spezifikationen und die Gestaltung der Durchführungsrechtsakte, die EUDI formell in das EU-Recht integrieren werden. Diese Projekte, die aus dem 7-Milliarden-Euro-Budget des Digitalen Europas finanziert werden, sollen die Einführung der Digitalisierung in allen Sektoren fördern. Das "WE BUILD"-Konsortium mit rund 200 Partnern aus den EU-Mitgliedstaaten und dem Privatsektor wird diese Initiative leiten. Das Projekt wird im Herbst 2025 anlaufen und 24 Monate lang unter der Leitung von niederländischen und schwedischen Regierungsstellen laufen.Die Republik Moldau wurde im Februar 2024 offiziell mit dem Programm "Digitales Europa" assoziiert, wobei AGE als nationale Kontaktstelle fungiert, um weitere Fortschritte bei der digitalen Transformation des Landes zu gewährleisten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2631702/Moldova_e_Governance_EU_Digital_Identity_Wallet.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/moldawische-e-governance-agentur-beteiligt-sich-an-eu-pilotprojekt-zur-digitalen-identitatsborse-302391469.htmlPressekontakt:Valeriu Poia,Leiter der Abteilung Informationstechnologie für die Projektdurchführung,valeriu.poia@egov.mdOriginal-Content von: Moldova e-Governance Agency, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100101610/100929340