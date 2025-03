Hannover/Berlin (ots) -- Aktuelle Umfrage zeigt wohin Urlauber wirklich wollen- Reisen hat oberste Priorität: Mittelmeer unangefochten auf Spitzenplatz- Exotische Reiseziele angesagt: Asien und Afrika immer gefragter- Familien setzen auf den Sommer- Über 2.000 Reisende bestätigen: Solo-Reisen im Trend- Ostern ist großer Reise-Kickoff für 2025Seit Anfang Januar haben die Sommerbuchungen bei TUI deutlich an Fahrt aufgenommen. "Ab an den Strand! - das gilt in diesem Sommer mehr denn je. Denn es zieht immer mehr Urlauber an die Strände Es Trenc, Elafonisi, Ölüdeniz und an die Nordseeküste bei Wangerland. 'Nichts wie weg' scheint das Reisemotto in diesem Sommer zu sein. Urlaub und besondere Erlebnisse sind den Menschen wichtiger denn je", sagte Benjamin Jacobi, Vorsitzender der TUI Deutschland Geschäftsführung, anlässlich der Internationalen Tourismusbörse in Berlin. Reiseziele innerhalb Europas und Fernreisen sind besonders angesagt. Das belegt auch eine aktuelle Umfrage des Marktforschungsinstituts Appino unter 2.000 Befragten im Auftrag der TUI. Im Sommer 2025 bleiben europäische Reiseziele mit 43 Prozent am gefragtesten. 18 Prozent planen Urlaub im eigenen Land, während es 25 Prozent in die Ferne zieht. Asien ist mit 10 Prozent am gefragtesten bei den exotischen Zielen.Mittelmeerziele bleiben Spitzenreiter - auch Bulgarien und Ägypten besonders gefragtUnangefochtene Spitzenreiter bleiben die Sonnenziele rund um das Mittelmeer. TUI bringt die meisten Gäste nach Mallorca, in die Türkei und auf die griechischen Inseln. Im Sommer 2025 bietet TUI das größte und vielseitigste Angebot mit mehr eigenen Hotelmarken, mehr preisgünstigen Drei-Sterne-Hotels und einem ausgebauten Flugangebot. Allein in die Türkei stehen mehr als 1.600 wöchentliche Verbindungen nach Antalya, Dalaman, Bodrum und Izmir zur Auswahl. Mallorca ist Spitzenreiter bei TUI fly mit über 470.000 Flugsitzplätzen und 92 wöchentlichen Flügen. In Griechenland hat TUI in 24 griechischen Regionen auf dem Festland und den Inseln das umfangreichste Angebot für Hellas aufgelegt. Insbesondere auf den Inseln Rhodos, Korfu und Zakynthos wurden zusätzliche Hotelangebote ins Programm genommen.Das östliche Mittelmeer wird immer beliebter und erzielt hohe Buchungszuwächse an der türkischen Ägäis in Dalaman, Bodrum und Izmir. Auch die griechischen Inseln Kreta, Rhodos, Korfu und Zakynthos wachsen weiterhin stark. TUI erwartet sowohl in der Türkei als auch in Griechenland im Sommer 2025 jeweils über eine Million Urlauberinnen und Urlauber aus Deutschland. Aufsteiger ist die bulgarische Schwarzmeerküste, die aktuell immer mehr Familien mit modernen Hotels zum kleinen Preis überzeugt. Auch die erstmals im vergangenen Sommer aufgenommen TUI fly Direktflüge von Hannover nach Burgas und Varna beflügeln die Nachfrage weiter. Ägypten setzt ebenfalls seinen Aufwärtstrend fort, insbesondere in Hurghada und Marsa Alam. Passend dazu eröffnet diesen Sommer das TUI Blue Samaya direkt am Strand der Coraya Bucht. Die Poolanlage mit großem Aquapark, das Hausriff zum Schnorcheln und der herzliche Service machen das Hotel in Marsa Alam zu einem idealen Ort besonders für Familien.Exotische Reiseziele im Trend: Asien und Afrika immer gefragterWenn es in die Ferne geht, werden exotische Reiseziele immer populärer. Das zeigen auch die Buchungszahlen von TUI, die mit den Ergebnissen der Appino-Befragung übereinstimmen und ein großes Interesse an Asien, Nordamerika und Afrika belegen. Die Top-3-Fernreiseziele der TUI sind im Sommer die USA, Thailand und die Vereinigten Arabischen Emirate. Eine Vertragsunterzeichnung für attraktive neue Flugpakete für die Arabische Halbinsel zur ITB steht kurz bevor.Neuer Urlaubsmagnet in Asien ist der Robinson Nam Hoi An, der Vietnam hohe Buchungszuwächse beschert. Dauerbrenner und angesagtes Reiseziel von Paaren bleiben die Malediven. Hier wird die Clubmarke Robinson im April mit dem Robinson Maldives den beliebten Adults-Only-Club nach einer umfassenden Renovierung wiedereröffnen. Spektakuläres Highlight sind die neugebauten Wasservillen im futuristischen Stil. Mit dem TUI Blue Berawa eröffnet das erste Hotel der Marke auf Bali. Im Herzen des belebten Ortes Canggu gelegen, ist das Hotel nur einen kurzen Spaziergang von den beliebten Stränden, erstklassigen Surfspots und kulturellen Erlebnissen entfernt. Für Urlauber, die ihre Reisebausteine individuell zusammenstellen möchten, sind ab sofort vier neue TUI Blue Hotels in China buchbar. Auch Afrika ist im Aufwind. Sansibar rückt immer stärker in den Fokus, und Kenia punktet mit Strand- und Safarikombinationen. In der Karibik bleibt die Dominikanische Republik der Favorit.Deutschland bleibt beliebtes Urlaubsziel18 Prozent der Befragten gaben an, ihren Urlaub im Inland zu verbringen. Auch bei TUI bleibt Deutschland angesagt. Von Wandern in den Alpen über Sightseeing in städtischen Metropolen wie Berlin oder Hamburg bis hin zum Badeurlaub an Nord- und Ostsee. TUI bietet eine große Auswahl für jede Zielgruppe und nimmt viele außergewöhnliche Unterkünfte neu ins Programm auf mit Übernachtungen in Strandkorbzelten, auf Hausbooten oder in Glamping-Zelten. Neues Highlight im Sommer ist der TUI Kids Club Wangerland an der Nordsee mit umfangreichen All-Inclusive-Leistungen. Cluburlauber freuen sich vor allem auf die Wiedereröffnung des Robinson Fleesensee, denn das Resort erstrahlt ab April im neuen Glanz. Auf die Gäste warten viele Neuerungen, darunter neugestaltete Zimmer, ein Restaurant im neuen Look und ein neuer Spa-Bereich mit Hallenbad.Familien setzen auf den SommerFamilienurlaub bleibt stark gefragt. Erlebnisse und planbare Kosten stehen dabei an erster Stelle. "Wir haben gut für den Sommer vorgesorgt und nutzen unsere Größe, um vor allem für Familien als preissensible Zielgruppe günstige Preise zu verhandeln. Auch bauen wir unser Angebot im Drei-Sterne-Segment weiter aus", so Jacobi. Gästebefragungen bei der Hotelmarke TUI Suneo für günstigen All-Inclusive-Urlaub zeigen, dass auch Urlauber, die preisbewusst unterwegs sind, mehrmals im Jahr verreisen möchten. Hotels mit Aquaparks entwickeln sich bei TUI zu wahren Buchungsfavoriten und All-Inclusive-Angebote bleiben angesagt. Auch wächst die Nachfrage nach großen Familienzimmern und Apartments.Umfrage bestätigt: Solo-Reisen im TrendSolo unterwegs, aber nie allein - das ist ein wachsender Trend im Urlaub. Bereits jeder neunte TUI Gast verreist allein - Tendenz steigend. Solo-Reisen werden immer beliebter - das zeigt auch das Ergebnis der Appino-Befragung: 62,9 Prozent der Befragten waren bereits allein auf Reisen und weitere 12,4 Prozent planen eine Solo-Reise in der Zukunft. Für Solo-Reisende stehen vor allem der Wunsch nach Unabhängigkeit (31%), die persönliche Herausforderung (26%) und das Kennenlernen neuer Menschen und Kulturen (19,3%) im Vordergrund. Auch die persönliche Weiterentwicklung durch das Reisen wird von 12,7 Prozent der Befragten als wichtiges Motiv genannt.Cluburlaub beliebt bei Solo-Reisenden"Cluburlaub ist eine der beliebtesten Reiseformen von Alleinreisenden, um in lockerer Atmosphäre neue Kontakte zu knüpfen", so Jacobi. Besonders die Clubmarken Robinson und TUI Magic Life bedienen auch die Bedürfnisse dieser Zielgruppe. Die angesagtesten Clubs für Alleinreisende sind der Robinson Cala Serena auf Mallorca und der TUI Magic Life Masmavi in der Türkei. Mallorca ist insgesamt das beliebteste Reiseziel bei Solo-Urlaubern, gefolgt von Antalya und Fuerteventura. TUI bietet ein umfangreiches Angebot an Doppelzimmern ohne Aufpreis, insbesondere in der bei Solo-Reisenden beliebtesten Nebensaison.Ostern ist großer Reise-Kickoff des Jahres 2025Mit Ostern steht der erste große Ferientermin 2025 bevor. In diesem Jahr liegt Ostern mit Mitte April besonders spät, so dass die meisten Sonnenziele am Mittelmeer bereits geöffnet sind und optimales Urlaubswetter bieten. Die Nachfrage für die Osterferien ist bereits sehr hoch. Besonders beliebt sind TUI Hotelmarken wie TUI Blue, Robinson, Riu, Grupotel oder Atlantica. Wer noch spontan verreisen möchte, sollte schnell sein: Es gibt nur noch begrenzte Restkapazitäten. Flexibilität bei Reiseziel und Abflughafen kann sich lohnen. 