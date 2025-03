Die Aktien der Allianz und von SAP reißen einen Rekord nach dem anderen. Doch zunehmend fragen Anleger sich, wie lange das noch gut gehen kann. Was jetzt bei den Aktien an der Börse wichtig wird. SAP entzieht sich Nvidia und Co Lange Zeit lief die SAP-Aktie einfach wie die US-Techwerte nach oben. Doch obwohl sich zuletzt bei Nvidia und Co eine Schwäche zeigte, konnte die SAP-Aktie weiter steigen. Einzig ein minimaler Rücksetzer auf die 50-Tage-Linie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...