Erfahrene SaaS-Marketingleiterin bringt Expertise für hohes Wachstum mit, um den weltweit führenden Marken durch KI-gestützte Kundenerlebnisse einen Mehrwert zu bieten.

Das Cross-Channel-Kundenerlebnisunternehmen Airship gab heute bekannt, dass Maria Robinson als Chief Marketing Officerin in sein Führungsteam eingetreten ist. Robinson wird die Strategie und Umsetzung der globalen Marketing- und Partnerschaftsorganisation von Airship leiten und direkt an CEO Brett Caine berichten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250304766322/de/

Maria Robinson, neu im Führungsteam von Airship als Chief Marketing Officer. (Photo: Business Wire)

Robinson bringt über zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Leitung von Marketing- und Wachstumsstrategien in B2C- und B2B-Branchen mit, mit tiefen Einblicken in die sich schnell verändernden Bedürfnisse von Marketern. Zuvor war sie als CMO bei Reltio tätig, wo sie Initiativen leitete, die den jährlichen wiederkehrenden Umsatz (ARR) des Unternehmens verdoppelten. Vor Reltio war Robinson CMO bei Nitro und half dabei, die Kategorie der Dokumentproduktivität und der elektronischen Signatur zu skalieren und zu revolutionieren, wobei sie ein ARR-Wachstum von über 60 erzielte. Robinsons Marketingkarriere umfasst leitende Positionen bei branchenführenden Unternehmen wie Intuit, Citrix, LogMeIn/GoTo und Imperva.

"Wir freuen uns, dass Maria zu uns gekommen ist, um Airship bei der Ausweitung unserer Reichweite und unseres Wachstums zu unterstützen", sagte Brett Caine, CEO von Airship. "Ihre umfassende Expertise in digitalen Marketingstrategien und ihr unermüdlicher Fokus auf die Umsetzung werden für Airship und unsere Kunden von großem Nutzen sein. Während wir weiterhin den weltweit führenden Marken helfen, wird sich Maria darauf konzentrieren, das gesamte Ökosystem von Airship zu mobilisieren, um außergewöhnliche Cross-Channel-Erlebnisse und Mehrwert für die Kunden zu schaffen."

"Im Zeitalter der KI und einer ständig verfügbaren digitalen Wirtschaft sind die alten Vertriebs- und Marketingstrategien nicht mehr effektiv", sagte Maria Robinson, CMO von Airship. "Marken müssen anders denken und Kunden relevanter ansprechen, und unsere Kunden vertrauen darauf, dass wir ihnen Orientierung geben und diese dringenden geschäftlichen Probleme lösen. Airship erleichtert die Skalierung von Kundenerlebnissen mit KI und den Gewinn der umsetzbaren Erkenntnisse, die erforderlich sind, um bahnbrechende Leistungen über alle Kanäle und digitalen Touchpoints hinweg zu erzielen."

Über Airship

Airship genießt das Vertrauen weltweit führender Marken wie Alaska Airlines, BBC und The Home Depot, um Umsatzwachstum und Kundenbindung durch außergewöhnliche Cross-Channel-Kundenerlebnisse zu fördern. Heute stehen Marken vor der Herausforderung, nahtlose, einheitliche Kundenerlebnisse über eine fragmentierte Vielfalt von Kanälen und Geräten hinweg zu liefern Apps, Websites, E-Mail, SMS, Wallets und mehr.

Die No-Code, KI-gestützte Plattform von Airship wurde für nicht-technische, wachstumsorientierte Teams entwickelt und erleichtert das Erstellen, Testen und Orchestrieren hyperpersonalisierter Erlebnisse über alle Kanäle hinweg. Mit der Möglichkeit, Kundendaten einfach anzureichern und schnell Wachstumsexperimente zu starten, ermöglicht Airship Marken, konsistente, sinnvolle Interaktionen zu liefern, die die Konversion beschleunigen und tiefere Kundenbeziehungen fördern was Wachstum und Loyalität beschleunigt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.airship.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250304766322/de/

Contacts:

Medienkontakt

KOSCHADE PR

+49 (89) 55 06 68 50

tanja@koschadepr.de

Deidre Wright

Airship

+1 415-223-0832

deidre.wright@airship.com