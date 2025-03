Hallo zum "eMobility Update'! Das Ringen um die Flottengrenzwerte in der Europäischen Union geht weiter. Gestern hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärt, dass sie den Herstellern mehr Zeit geben will, um ihre CO2-Ziele zu erreichen - sofern das EU-Parlament und die Mitgliedsstaaten zustimmen. Was das für die Elektromobilität bedeutet, erklären wir in den nächsten Minuten. Die Flottengrenzwerte legen fest, wie viel CO2 alle neu zugelassenen ...

