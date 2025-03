Straßburg (ots) -Pierre Boulez, geboren am 26. März 1925 in Montbrison im französischen Departement Loire, war eine Schlüsselfigur des Musiklebens im 20. Jahrhundert. Mit seinen Kompositionen, aber auch als Autor, Lehrer und Fürsprecher zeitgenössischer Musik hat er einen entscheidenden Beitrag für die Entwicklung der Musik im 20. Jahrhundert geleistet.ARTE feiert den Maestro mit einer Reihe von Sendungen, allen voran mit einem Porträt von Thomas von Steinaecker und Konzerten mit Werken von Pierre Boulez oder unter seiner musikalischen Leitung.Pierre Boulez zum 100. GeburtstagDas Programm im Überblick:Ab 23. März 2025 online auf arte.tv / Sonntag, 23. März, 23.20 Uhr im TV:Pierre Boulez - Der Weg ins UnbekannteDokumentation von Thomas von Steinaecker, SWR/ARTE, Deutschland 2025, 54 Min. ErstausstrahlungDas einfühlsame Porträt stellt den Menschen hinter dem Künstler Pierre Boulez in den Vordergrund. Boulez brachte Politiker dazu, ihm neben idealen Konzertsälen ein weltweit einzigartiges, millionenschweres Forschungslabor für elektronische Musik zu bauen, das bis heute wegweisend ist: das Institute for Research and Coordination in Acoustics/Music (IRCAM). Manche sahen in Boulez einen hitzköpfigen Dogmatiker - andere schätzten ihn als Visionär und Pädagogen. Sein Einfluss reichte weit über die Musik hinaus bis in das kulturpolitische Leben Europas.Zu Wort kommen Freunde, Wegbegleiter und Kollegen wie Esa-Pekka Salonen, François-Xavier Roth, Christian Merlin und Pierre-Laurent Aimard.> weitere Infos (https://presse.arte.tv/programme/115573-000-A/)bereits online auf arte.tv / Sonntag, 23. März 2025, 0.15 Uhr im TV:Pierre Boulez dirigiert Gustav MahlerDie AuferstehungssymphonieKonzertIm März 2005 holte Daniel Barenboim seinen Freund und Musikerkollegen Pierre Boulez nach Berlin, um ihn mit einem Festkonzert die Ehre zu erweisen. Am 27. März 2005, einen Tag nach seinem 80. Geburtstag, dirigierte Pierre Boulez Gustav Mahlers zweite Symphonie, die "Auferstehungssymphonie". Es spielte die Staatskapelle Berlin, Diana Damrau und Petra Lang übernahmen die Soloparts.> weitere Infos (https://presse.arte.tv/programme/031553-000-A/)Ab 30. März online auf arte.tv / 30. März um 00.45 Uhr im TVBarenboim dirigiert Berg, Boulez und WidmannKonzertZum 100. Geburtstag von Pierre Boulez zeigt ARTE eines der Hauptwerke des französischen Komponisten und Dirigenten: "sur Incises", eine Komposition für drei Klaviere, drei Harfen und drei Schlagzeuggruppen. Daniel Barenboim dirigierte das Stück 2017 bei der Eröffnung des nach Pierre Boulez benannten Konzertsaals in Berlin.> weitere Infos (https://presse.arte.tv/programme/073219-002-A/)Web only auf arte.tv:Ab 26. März 2025 online auf arte.tv:Ensemble Intercontemporain & Friends: BoulezMit Jean-Guihen Queyras und Pierre-Laurent AimardKonzert> zum Schwerpunkt (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-026344/)Weitere Infos zum ARTE-Programm sowie Pressematerialien finden Sie unter presse.arte.tvPressekontakt:Irina Lehnert | irina.lehnert@arte.tv | +33 3 90 14 21 51Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/5983738