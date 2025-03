Die Scout24-Aktie zeigt sich in den letzten Handelstagen bemerkenswert stabil und notiert aktuell bei rund 102 EUR, womit sie sich nahe ihrem 52-Wochen-Hoch befindet. Nach einem leichten Kursrückgang am Nachmittag des Vortags, als das Papier um 1,4 Prozent auf 100,50 EUR nachgab, konnte sich der Wert im heutigen Handel wieder erholen. Im Tageshoch erreichte die Aktie 102,20 EUR, was lediglich 0,29 Prozent unter dem jüngsten 52-Wochen-Hoch vom 04. März 2025 liegt. Besonders beeindruckend erscheint die Kursentwicklung im Jahresvergleich: Vom 52-Wochen-Tief bei 64,45 EUR, das am 20. April 2024 markiert wurde, hat sich der Kurs um mehr als 35 Prozent erholt, was die positive Dynamik des Wertpapiers unterstreicht. Das Handelsvolumen lag zuletzt bei über 47.000 gehandelten Anteilen an der XETRA-Börse.

Dividendenaussichten und Analystenbewertung

Im Fokus der Anleger steht auch die Dividendenpolitik des Unternehmens. Für das laufende Jahr rechnen Experten mit einer unveränderten Ausschüttung von 1,20 EUR je Aktie, was der Vorjahresdividende entspricht. Was die zukünftige Kursentwicklung betrifft, zeigen sich Analysten allerdings deutlich zurückhaltender als der aktuelle Markt: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 91,81 EUR und damit rund 10 Prozent unter dem gegenwärtigen Kurs. Für das Geschäftsjahr 2025 prognostizieren Marktbeobachter einen Gewinn von 3,31 EUR je Aktie. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung erwartet - die Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse ist für den 6. Mai 2025 angesetzt und dürfte weitere Aufschlüsse über die Geschäftsentwicklung des im MDAX gelisteten Unternehmens liefern.

