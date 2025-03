Der renommierte Investor Elliott Management verstärkt seinen Einfluss auf den Ölkonzern durch Vorstandsnominierungen und fordert weitreichende Umstrukturierungen des Unternehmens.

Elliott Investment Management verschärft den Druck auf den Ölraffinerie-Konzern Phillips 66, indem der aktivistische Investor sieben Direktoren für den Vorstand nominiert hat. Die Investmentfirma, die Fonds im Wert von über 2,5 Milliarden Dollar in Phillips 66 verwaltet, zielt darauf ab, strategische Veränderungen durchzusetzen, die unter anderem die Ausgliederung oder den Verkauf des Midstream-Geschäfts umfassen könnten. Der Aktienkurs von Phillips 66, einem Unternehmen mit einem Marktwert von rund 52 Milliarden Dollar, ist in den letzten 52 Wochen um 13 Prozent gefallen, was die Dringlichkeit der von Elliott geforderten Reformen unterstreicht.

Vorschlag zur jährlichen Vorstandswahl

Neben den Nominierungen hat Elliott auch einen nicht bindenden Vorschlag zur Unternehmensführung eingereicht, der jährliche Wahlen für alle Vorstandsmitglieder vorsieht. Dieser Governance-Ansatz zielt darauf ab, die Rechenschaftspflicht des Vorstands gegenüber den Aktionären zu erhöhen und mit bewährten Praktiken der Unternehmensführung in Einklang zu bringen. In den vergangenen neun Jahren hat Phillips mehrfach versucht, seinen gestaffelten Vorstand aufzulösen, erhielt dabei zwar starke Unterstützung der Aktionäre, konnte jedoch die erforderliche Supermehrheit von 80 Prozent der ausstehenden Aktien nicht erreichen, um die Unternehmenssatzung zu ändern. Die von Elliott nominierten Kandidaten, darunter ehemalige Führungskräfte von Motiva Enterprises, ConocoPhillips und Targa Resources, bringen umfangreiche Erfahrung in Raffination, Midstream-Betrieb und komplexen strategischen Transaktionen mit. Analysten beobachten die Entwicklung genau, wobei TD Cowen das Kursziel für Phillips 66 auf 132 Dollar angepasst hat und JPMorgan ein "Übergewichten"-Rating mit einem Ziel von 139 Dollar beibehält.

