Die Verpflichtung des in London ansässigen Mellor ist ein wichtiger Schritt in der internationalen Expansion von MEMX

MEMX ist ein von seinen Mitgliedern im Dienste aller Investoren gegründeter technologiegestützter Börsenbetreiber. Heute kündigte MEMX die Ernennung von David Mellor zum Unternehmens-Verkaufsleiter der globalen Markttechnologie an. Von London aus wird sich Mellor auf den fortgesetzten Ausbau der Firmentätigkeiten hinsichtlich der Markttechnologie konzentrieren; seine Priorität ist die internationale Expansion.

Vor seinem Wechsel zu MEMX war Mellor vier Jahre bei der London Stock Exchange Group tätig. In jüngster Zeit leitete er dort den technologischen Übergang zum Devisenhandel, nachdem er vorher mit dem Wachstum in Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Asien beschäftigt war. Seine umfassende Erfahrung in der Welt der Börse und seine tief verwurzelten Beziehungen werden das selbstgesteckte Ziel von MEMX zur Expansion in Europa und Asien voranbringen und die Position der Firma als global führende Kraft in der Marktinnovation stärken.

"Seit der Gründung von MEMX Technologies können wir stolz auf unsere Partnerschaften mit mehreren US-Plattformen hinweisen, die direkt infolge und mithilfe unserer Technologie ihre Verkaufszahlen und ihre Leistung steigerten. Die globalen Märkte entwickeln sich weiter, und wir schauen begeistert auf die Aussichten, Geschäftsbeziehungen zu internationalen Börsen aufzubauen und die erprobte und belastbare MEMX-Technologie an neue Handelsteilnehmer weiterzugeben", sagte Jonathan Kellner, der CEO von MEMX. "Davids tiefgehende Sachkenntnis und sein belegter Werdegang in Börsentechnologien werden unsere globale Stellung voranbringen und dafür sorgen, dass wir unseren Investoren nach wie vor innovative Lösungen bieten."

"Mit der starken Selbstverpflichtung von MEMX zu Innovation und markterprobten Lösungen sind wir vorzüglich aufgestellt, um den veränderlichen Bedürfnissen der globalen Marktteilnehmer zu begegnen", sagte David Mellor. "Ich bin begeistert, zu einem Team zu gehören, das branchenführende Spitzentechnologie geschaffen hat, und ich freue mich darauf, die führende Rolle von MEMX in der internationalen Börsenwelt weiter auszubauen."

Seit dem Beginn seiner Tätigkeit der Markttechnologie im Jahr 2022 ebnete MEMX anderen Beteiligten den Zugang zu seiner bahnbrechenden Technologie und ermöglichte es ihnen, sich schnell und effizient neuen Börsen und alternativen Handelssystemen zu stellen.

Über MEMX

MEMX ist ein technologiegestützter Börsenbetreiber und bietet seinen Mitgliedern und der globalen Investorengemeinschaft einen vereinfachten, kostengünstigen und transparenten Weg zur Liquidität. Gegenwärtig besitzt und betreibt die Firma zwei Börsen, die mit US-Aktien und US-Optionsscheinen handeln. Darüber hinaus stellt MEMX seinen Kunden Börsentechnologie-Lösungen zur Verfügung. Das 2019 von einer breitgefächerten Gruppe von Finanzfirmen gegründete Unternehmen MEMX betrachtet das Schaffen einer gesunden Konkurrenz als seine Mission und tritt für eine Reform der Marktstruktur ein, die allen Investoren einen effizienten und sinnvollen Börsenhandel ermöglicht. Möchten Sie mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns unter www.MEMX.com

