WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat seine eigene Arbeit in den ersten Wochen im Amt als beispiellos erfolgreich angepriesen. "Amerika ist zurück", sagte der Republikaner bei einer Ansprache vor beiden Kammern des US-Parlaments. Seit seiner Vereidigung vor sechs Wochen habe er schnell und unnachgiebig gehandelt, "um die großartigste und erfolgreichste Ära in der Geschichte unseres Landes einzuläuten", erklärte der 78-Jährige. "Wir haben in 43 Tagen mehr erreicht als die meisten Regierungen in vier oder acht Jahren - und wir fangen gerade erst an."

Amerikas Stolz und Selbstvertrauen seien zurück, schwärmte Trump. Der amerikanische Traum komme zurück - "größer und besser als je zuvor". Und der amerikanische Traum sei nicht aufzuhalten. "Unser Land steht vor einem Comeback, wie es die Welt noch nie gesehen hat und vielleicht auch nie wieder sehen wird", sagte er.

Trump war am 20. Januar als 47. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt worden. Seitdem brach er mit zahllosen politischen Konventionen und hielt Amerika und die Welt mit etlichen höchst umstrittenen Entscheidungen in Atem./jac/DP/zb