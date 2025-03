WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA haben nach Angaben von Präsident Donald Trump den Drahtzieher des verheerenden Anschlags am Flughafen von Kabul beim Abzug amerikanischer Truppen im August 2021 gefasst. Der Mann sei auf dem Weg in die USA, sagte Trump bei seinem Auftritt vor dem Parlament. Er nannte keinen Namen und machte auch sonst keine weiteren Angaben. Bei dem Sprengstoffanschlag waren damals 170 afghanische Zivilisten und 13 US-Soldaten getötet worden.

FBI-Chef Kash Patel erklärte kurz nach Trumps Äußerungen im Kongress, die Bundespolizei sowie der Geheimdienst CIA und das US-Justizministerium hätten "einen der Terroristen" ergriffen, die für den Anschlag verantwortlich gewesen seien.

Bei dem Attentat wurden viele Menschen getötet, die hofften, das Land mit den US-Truppen verlassen zu können. Die Verantwortung für den Anschlag am Flughafen-Tor "Abbey Gate" übernahm die islamistische Terrormiliz IS. Trump zog den Anschlag in den vergangenen Jahren oft als Symbol für den "desaströsen" Rückzug aus Afghanistan heran./so/DP/zb