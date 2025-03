Netforce, ein Unternehmen, das Technologien für die Strafverfolgung entwickelt, freut sich, eine strategische Investitionszusage in Höhe von 45 Millionen Euro von GEM Global Yield LLC SCS ("GEM"), einer Private-Equity- und alternativen Investmentgruppe mit einem verwalteten Vermögen von 3,4 Milliarden Dollar, bekannt zu geben.

Laurent Mollinari, Président Netforce (Photo: Business Wire)

"Unser Ziel ist es, die Strafverfolgungsbehörden mit Instrumenten auszustatten, die es ihnen ermöglichen, präzise und kontrolliert zu handeln und die Grundrechte zu achten", sagt Laurent Mollinari, CEO von Netforce. "Diese Zusage von GEM ist eine starke Unterstützung unserer Vision und wird es uns ermöglichen, unseren Betrieb zu erweitern, unsere Technologien weiterzuentwickeln und unsere Lösungen weltweit auszubauen."

Die Vereinbarung gewährt Netforce eine Zusage von bis zu 45 Millionen Euro für einen Zeitraum von 36 Monaten nach dem Börsengang des Unternehmens. Über eine Aktienzeichnungsfazilität wird Netforce berechtigt sein, Aktien in von der Unternehmensleitung festgelegten Intervallen und Beträgen an GEM auszugeben, und dies ohne Verpflichtung zur Mindestinanspruchnahme.

Netforce hat den EstunGlove entwickelt und patentiert, den ersten elektrischen Impulshandschuh der Welt, der inzwischen in über 100 Ländern anerkannt ist. Diese nicht-tödliche, abschreckende Lösung hilft den Strafverfolgungsbehörden, kritische Situationen zu deeskalieren und gleichzeitig das Risiko zu minimieren und die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten. Da die Behörden mit immer komplexeren operativen Herausforderungen konfrontiert sind, engagiert sich Netforce weiterhin für die Bereitstellung innovativer Ausrüstung, die die Sicherheit erhöht und gleichzeitig die Menschenrechte wahrt.

EstunGlove bietet eine bahnbrechende Alternative zu den herkömmlichen Instrumenten der Strafverfolgung, die in den Bereichen nationale Sicherheit, Crowd Management, Veranstaltungssicherheit, Gefängnissicherheit und Verkehrssicherheit Anwendung findet. Mit dieser Investition wird Netforce die Produktion skalieren, um die weltweite Nachfrage zu befriedigen, strategische Partnerschaften mit Strafverfolgungsbehörden eingehen, um Lösungen für reale Herausforderungen zu entwickeln, und seine internationale Präsenz stärken, um seinen Einfluss auf die öffentliche Sicherheit auszuweiten.

"Ich möchte GEM meinen aufrichtigen Dank für ihre strategische und finanzielle Unterstützung sowie für das in unser Projekt gesetzte Vertrauen aussprechen. Diese Zusage kennzeichnet einen entscheidenden Schritt in unserer Mission, nicht-tödliche Ausrüstung für die Strafverfolgung neu zu definieren und innovative Lösungen anzubieten, die Effizienz mit der Achtung der Menschenrechte verbinden. Durch diese Zusammenarbeit können wir unser Wachstum beschleunigen, unsere Wirkung ausweiten und die Einsatzkräfte mit Instrumenten ausstatten, die den heutigen Herausforderungen besser gerecht werden", sagte Laurent Mollinari, CEO von Netforce. "Ich möchte auch Licorne Gulf, unter der Leitung von Irina Duisimbekova und Alexandre Katrangi, meinen Dank aussprechen. Ihr bedeutender Beitrag und ihr einflussreiches Netzwerk haben maßgeblich zur Strukturierung dieser strategischen Partnerschaft beigetragen."

Über Netforce

Netforce ist ein wegweisendes Unternehmen im Bereich der Strafverfolgungstechnologie, das sich der Entwicklung innovativer, nicht-tödlicher Lösungen für die öffentliche Sicherheit verschrieben hat. Durch die Kombination modernster Technologie mit einem starken Engagement für Menschenrechte möchte Netforce Strafverfolgungsbehörden mit Werkzeugen ausstatten, die sowohl Sicherheit als auch Deeskalation fördern. Besuchen Sie https://www.nexstun.com für weitere Informationen.

Über GEM

GEM Global Yield LLC SCS ("GEM") ist eine Private-Equity- und alternative Investmentgruppe mit einem verwalteten Vermögen von 3,4 Milliarden US-Dollar und Büros in Paris, New York und Nassau (Bahamas). GEM verwaltet eine vielfältige Palette von Investmentvehikeln mit Fokus auf Schwellenmärkte und hat über 590 Transaktionen in 75 Ländern abgeschlossen. Das Fonds- und Investmentvehikel-Portfolio von GEM bietet dem Unternehmen und seinen Partnern Zugang zu Small- und Mid-Cap-Management-Buyouts, privaten Investitionen in börsennotierte Unternehmen sowie ausgewählten Venture-Investments.

Contacts:

Laurent Mollinari

laurent.mollinari@nexstun.com