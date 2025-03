FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Trump stoppt Waffenlieferung:

"Trump will die Ukraine zu einem Friedensschluss mit dem von ihm umgarnten Putin zwingen, im Grunde zu Moskaus Bedingungen. Mit dem nun verkündeten Lieferstopp dreht er Kiew die Daumenschrauben zu, dass das Blut spritzt. Der Wegfall der amerikanischen Waffenhilfe schwächt die Abwehrkraft der Ukraine enorm. Selenskyj wird wohl in Washington zu Kreuze zu kriechen und auch ohne Sicherheitsgarantien den Rohstoff-Deal zu unterschreiben müssen, den Trump an seine Trophäenwand hängen will. Denn so schnell, wie Trump die amerikanische Waffenhilfe an Kiew stoppen kann, können die europäischen Unterstützer Raketen und andere Munition mangels ausreichender Vorräte und Produktionskapazitäten nicht liefern. . Bei der Wiederaufrüstung Europas darf sich die EU nicht von Moskaus Freunden in den eigenen Reihen aufhalten lassen."