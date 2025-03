Neue Plattform nutzt neueste KI-Technologie zur Verbesserung der Arbeitsabläufe von Klinikern und zur Optimierung der Abläufe in Gesundheitsunternehmen

InterSystems, ein innovativer Anbieter von Datentechnologie, der jährlich über eine Milliarde Gesundheitsakten verwaltet, gab heute die Einführung von InterSystems IntelliCare bekannt, ein System KI-gestützter elektronischer Gesundheitsakten (EGA) und Informationssystem für das Gesundheitswesen, das die Art und Weise, wie Kliniker, Verwaltungsangestellte und Patienten mit Gesundheitstechnologie umgehen, grundlegend verändern soll.

Das auf der HIMSS25 vorgestellte IntelliCare bringt modernste KI-Funktionalitäten in EGA. Das System optimiert Arbeitsabläufe, reduziert den administrativen Aufwand, verbessert die Patienteninteraktion und steigert die betriebliche Effizienz und das alles unter strenger menschlicher Aufsicht, um Genauigkeit und Sicherheit zu gewährleisten. IntelliCare basiert auf der bewährten elektronischen Patientenakte TrakCare von InterSystems und wurde speziell für Gesundheitssysteme entwickelt, die eine rapide digitale Transformation durchlaufen und moderne, nahtlos vernetzte Lösungen suchen ohne die Einschränkungen herkömmlicher Systeme.

"IntelliCare stellt den nächsten Schritt in der Entwicklung von EGA dar", sagte Don Woodlock, Head of Global Healthcare Solutions bei InterSystems. "Indem wir eine EGA-Lösung mit KI als Kernstück entwickeln, helfen wir Gesundheitsdienstleistern, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: Mehr Zeit mit den Patienten und weniger Zeit am Bildschirm."

"KI ist ein seismischer Wandel in der Gesundheitstechnologie", sagte Jusup Halimi, President Director von EMC Healthcare. "Mit seinen fortschrittlichen KI-Funktionen und seiner über Jahrzehnte hinweg bewiesenen Zuverlässigkeit war InterSystems IntelliCare die offensichtliche Wahl, um unseren Krankenhäusern die fortschrittlichste Lösung auf dem Markt zu bieten."

InterSystems IntelliCare optimiert die EGA-Erfahrung durch die Integration von KI-gesteuerter Intelligenz in klinische, administrative und finanzielle Arbeitsabläufe. Gesundheitssysteme, die IntelliCare nutzen, profitieren von folgenden Vorteilen:

KI-gestützte Effizienz . IntelliCare nutzt generative KI, um administrative Ineffizienzen zu beseitigen, so dass Ärzte mehr Zeit für die Interaktion mit Patienten haben, anstatt durch komplexe Dateneingabebildschirme zu navigieren. Der KI-Assistent ermöglicht natürliche Sprachbefehle und eine automatische Zusammenfassung der Patientengeschichte.

. IntelliCare nutzt generative KI, um administrative Ineffizienzen zu beseitigen, so dass Ärzte mehr Zeit für die Interaktion mit Patienten haben, anstatt durch komplexe Dateneingabebildschirme zu navigieren. Der KI-Assistent ermöglicht natürliche Sprachbefehle und eine automatische Zusammenfassung der Patientengeschichte. Verbesserte Interaktion mit Patienten . IntelliCare fördert eine natürlichere Interaktion zwischen Patienten und Anbietern, indem es die Notwendigkeit der Dateneingabe während des Arztbesuchs beseitigt. Dank der Echtzeit-Erfassung und -Generierung von Gesprächsnotizen, die durch Ambient Listening und KI-gesteuerte Dokumentationstools unterstützt werden, können sich Ärzte auf sinnvolle Gespräche mit ihren Patienten konzentrieren, anstatt während der Besuche Notizen machen zu müssen.

. IntelliCare fördert eine natürlichere Interaktion zwischen Patienten und Anbietern, indem es die Notwendigkeit der Dateneingabe während des Arztbesuchs beseitigt. Dank der Echtzeit-Erfassung und -Generierung von Gesprächsnotizen, die durch Ambient Listening und KI-gesteuerte Dokumentationstools unterstützt werden, können sich Ärzte auf sinnvolle Gespräche mit ihren Patienten konzentrieren, anstatt während der Besuche Notizen machen zu müssen. Optimierte Healthcare-Betriebsabläufe . IntelliCare wurde entwickelt, um Verwaltungspersonal und IT-Teams im Gesundheitswesen zu unterstützen. Es rationalisiert Arbeitsabläufe, reduziert betriebliche Ineffizienzen und erleichtert die Interoperabilität zwischen Systemen. Der Einsatz von KI zur automatischen Vervollständigung der für die Abrechnung erforderlichen Codes innerhalb der End-to-End-Lösung für das Revenue Cycle Management optimiert Finanzprozesse, reduziert Fehler und beschleunigt Erstattungszyklen.

. IntelliCare wurde entwickelt, um Verwaltungspersonal und IT-Teams im Gesundheitswesen zu unterstützen. Es rationalisiert Arbeitsabläufe, reduziert betriebliche Ineffizienzen und erleichtert die Interoperabilität zwischen Systemen. Der Einsatz von KI zur automatischen Vervollständigung der für die Abrechnung erforderlichen Codes innerhalb der End-to-End-Lösung für das Revenue Cycle Management optimiert Finanzprozesse, reduziert Fehler und beschleunigt Erstattungszyklen. Zukunftstaugliche Gesundheitsakten. Im Gegensatz zu Altsystemen steht bei IntelliCare die Interoperabilität im Mittelpunkt, so dass es sich nahtlos in bestehende IT-Infrastrukturen im Gesundheitswesen integrieren lässt. Die Lösung ist für den Einsatz vor Ort, in der Cloud oder als SaaS verfügbar und bietet somit Flexibilität für Organisationen jeder Größe.

InterSystems IntelliCare ist ab sofort im Nahen Osten, Ozeanien, Lateinamerika und Südostasien erhältlich. InterSystems wird IntelliCare auf der HIMSS25 präsentieren und den Teilnehmern einen direkten Einblick in die KI-gestützten Funktionen bieten. Für einen vollständigen Zeitplan der HIMSS25-Aktivitäten von InterSystems oder zur Vereinbarung eines Termins für ein Meeting besuchen Sie bitte: www.intersystems.com/himss/meet-with-us

Über InterSystems

InterSystems, ein innovativer Anbieter von Datentechnologie, bietet eine einheitliche Grundlage für Next-Generation-Anwendungen in den Bereichen Gesundheitswesen, Finanzen, Fertigung und Lieferkettenmanagement in über 80 Ländern. Unsere Datenplattformen lösen Interoperabilitäts-, Geschwindigkeits- und Skalierbarkeitsprobleme für große Organisationen weltweit, um das Potenzial von Daten freizusetzen und es Menschen zu ermöglichen, Daten auf kreative Art wahrzunehmen. Seit der Gründung im Jahr 1978 steht InterSystems für Exzellenz und bietet seinen Kunden und Partnern weltweit einen 24/7-Support. Als privat geführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Boston, Massachusetts, unterhält InterSystems 38 Büros in 28 Ländern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte InterSystems.com.

