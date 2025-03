Die Indische Rupie gewinnt im frühen asiatischen Handel am Mittwoch an Boden. - Erneute USD-Nachfrage und anhaltende Abflüsse von ausländischen institutionellen Investoren könnten die INR untergraben. - Der US ISM Services PMI wird später am Mittwoch im Mittelpunkt stehen. - Die Indische Rupie (INR) setzt ihren Aufwärtstrend am Mittwoch fort, ...

