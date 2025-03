GBP/USD verzeichnet moderate Gewinne um 1,2790 in der frühen asiatischen Sitzung am Mittwoch - Die Anleger bereiten sich auf Baileys Aussage und den US ISM Services Purchasing Managers Index (PMI) für Februar vor - Die steigenden Erwartungen an mehr Vorsicht bei der Lockerung durch die BoE könnten helfen, die Verluste des GBP zu begrenzen. - Das ...

