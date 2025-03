Mit Schwerpunkt auf Sicherheitsskalierbarkeit und Compliance ermöglicht CSC zusätzliche Resilienz für globale Unternehmen, die ihre chinesischen Domainnamen-Portfolios verwalten

CSC, ein Domain-Registrar der Unternehmensklasse und weltweit führend in der Abwehr von Bedrohungen der Domain-Sicherheit, des Domainnamen-Systems (DNS) und digitaler Marken, gab heute die Erweiterung seines lokalen chinesischen Domainnamen-Registrar-Systems bekannt, um globale und lokale Unternehmen bei der Domain-Verwaltung der Unternehmensklasse in China zu unterstützen.

Um sich gründlich mit der sich ständig weiterentwickelnden Cybersicherheitslandschaft und den zugehörigen Richtlinien auseinandersetzen, erstellte CSC eine sichere lokale Domain-Unterstützungsstruktur mit einem starken Fokus auf der Sicherstellung der Cybersicherheit für globale Kunden, chinesische multinationale Konzerne, ausländische Einzel- und Joint-Venture-Unternehmen gleichermaßen und unter Einhaltung der Richtlinie zur Verwaltung von Domainnamen des Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) der Volksrepublik China. Infolgedessen können globale Unternehmen, die mit CSC zusammenarbeiten, ihr vollständiges globales Domain-Portfolio unter einem einzigen Anbieter sicher verwalten.

"Unternehmen auf der ganzen Welt sehen Chancen im chinesischen Markt und CSC wendete viel Zeit und Ressourcen auf, ein vollständig lokales Registrarsystem zu entwickeln, um auf die Bedürfnisse dieser Organisationen einzugehen. Diese Plattform entspricht unseren Standards der Unternehmensklasse und den globalen Betriebsabläufen, einschließlich der nicht in Consumergrade-Class-Registraren zu findenden zusätzlichen Sicherheitsfunktionen", so Jim Stoltzfus, President of CSC's Digital Brand Services Division. "Die Infrastruktur wurde unter Berücksichtigung der Resilienz konzipiert, um unseren Kunden ein hohes Maß an Sicherheit zu bieten, wobei darüber hinaus die Verwaltung ihrer Domainnamen-Portfolios gleichzeitig optimiert wird."

2017 hat MIIT seine Internet-Domainnamensverordnung überarbeitet, dass jede Website auf einem heimischen Server nicht nur den Erwerb einer Internet Content Provider (ICP) Lizenz erforderte, sondern auch die Verwendung eines konformen Domainnamens, der über akkreditierte Register und Registrare registriert wird. Im Jahr 2020 war CSC das erste globale Unternehmen, das die Domain-Registrar-Lizenz erhielt und eine inländische und Cloud-fähige sichere lokale Domain-Unterstützungsstruktur in China gemäß der überarbeiteten Verordnung erstellte.

"Als weltweit anerkannter Marktführer im Online Digital Asset Management und Markenschutz ist CSC ein vertrauenswürdiger Partner für Forbes Global 2000-Unternehmen. Unsere Akkreditierung und lokalen Fähigkeiten stellen für uns eine wertvolle Chance dar, unser Fachwissen auf China auszuweiten, um Unternehmen zu unterstützen, eine umfassende globale Domain- und Markenschutz-Strategie zu etablieren, wobei DNS-Management genutzt wird, um chinesische Kunden zu betreuen", so Michael Wang, General Manager von Greater China Sales.

Mit dieser Erweiterung der Fähigkeiten kann CSC die globalen und chinesischen Domainnamen-Portfolios der Unternehmen verwalten, indem das Sicherheitsniveau der Unternehmensklasse mit der vollständigen Einhaltung der Richtlinien für lokale Domainnamen kombiniert wird. Um CSC direkt zu kontaktieren, besuchen Sie bitte cscdbs.com.

Über CSC

CSC ist der vertrauenswürdige Anbieter von Sicherheits- und Bedrohungsdaten für die Forbes Global 2000 und die 100 Best Global Brands® mit Schwerpunkten in den Bereichen Domain-Sicherheit und -Management sowie digitaler Marken- und Betrugsschutz. Da globale Unternehmen erhebliche Investitionen in ihre Sicherheitsposition tätigen, kann unsere DomainSecSM-Plattform ihnen dabei helfen, bestehende Cyber-Sicherheitslücken zu erkennen und ihre digitalen Online-Assets und Marken zu schützen. Durch den Einsatz von CSCs firmeneigener Technologie können Unternehmen ihre Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz vor Cyber-Bedrohungsvektoren, die auf ihre Online-Assets und ihren Markenruf abzielen, festigen und so verheerende Umsatzeinbußen vermeiden. CSC bietet auch Online-Markenschutz eine Kombination aus Online-Markenüberwachung und Durchsetzungsaktivitäten mit einer mehrdimensionalen Sicht auf verschiedene Bedrohungen außerhalb der Firewall, die auf bestimmte Domains abzielen. Dienstleistungen zum Schutz vor Betrug, die Phishing bereits in der Frühphase eines Angriffs bekämpfen, runden unsere Lösungen ab. CSC hat seinen Hauptsitz seit 1899 in Wilmington, Delaware, USA, und verfügt über Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. CSC ist ein globales Unternehmen, das in der Lage ist, überall dort Geschäfte zu machen, wo unsere Kunden sind und das erreichen wir, indem wir Experten in jedem Unternehmen beschäftigen, das wir bedienen. Besuchen Sie cscdbs.com.

