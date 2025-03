DJ US-Präsident Trump: "Bekommen Grönland so oder so"

Von Alexander Ward

DOW JONES--US-Präsident Donald Trump hat in seiner Rede vor dem Kongress bekräftigt, die Kontrolle über Grönland übernehmen zu wollen. "Ich denke, wir werden es bekommen, so oder so", sagte er. Das rohstoffreiche Territorium im Nordatlantik gehört seit über 600 Jahren zu Dänemark, verfügt aber über weitgehende Autonomie.

Dänemark hat sich Trumps Versuchen, Grönland von Dänemark zu übernehmen, heftig widersetzt. Kopenhagen versucht, den von Trump ausgelösten Streit zu beenden, indem es möglicherweise den US-Truppen mehr Zugang zu der arktischen Insel und US-Unternehmen Verträge zum Abbau der dortigen Bodenschätze anbietet. Trumps Bestreben, Grönland zu übernehmen, ist Teil seines umfassenderen Ziels einer US-amerikanischen Expansion.

